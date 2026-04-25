El PSIB acusa a Galmés de ceder ante los "chantajes" de Vox al exigir 5 años de residencia para las ayudas anticrsisis

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de ceder ante los "chantajes" de Vox al exigir un mínimo de cinco años de residencia legal para poder optar a las ayudas sociales para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.

La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha considerado que esta decisión "ponen en peligro" las medidas del escudo social anunciado hace poco menos de un mes y ha llamado al líder de la institución a "marcar distancias con la extrema derecha".

"Los socialistas de Mallorca expresamos una enorme preocupación ante la deriva ideológica que está cogiendo el Consell de Mallorca de Galmés por ceder ante los chantajes de Vox con el tema de la prioridad nacional que impone Abascal desde Madrid", ha subrayado.

La portavoz, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha instado al líder 'popular' a optar por acuerdos "más amplios y centrados en el interés general" siguiendo el ejemplo de dos de sus compañeros de partidos.

Cladera se ha referido al alcalde de Calvià, José Antonio Amengual, por frenar la salida del municipio del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por aprobar el decreto ley de medidas anticrisis con el apoyo de los socialistas.

"Le reiteramos nuestra mano tendida, nuestra oferta de diálogo, de trabajo y de consenso para aprobar unas ayudas que Mallorca necesita sin ningún tipo de discriminación. Esperamos que Galmés recapacite", ha dicho la socialista, quien no obstante ha recriminado al presidente insular que no haya convocado a los grupos a la reunión que prometió para tratar estas ayudas.

Cladera ha recordado que cerca del 50% del presupuesto de la institución insular es de carácter social y "nunca se había diferenciado entre ciudadanos de primera y de segunda".

"Esto no debería pasar ahora tampoco, y Galmés tiene una enorme responsabilidad de no dejar pasar más allá de la extrema derecha en sus obsesiones ideológicas", ha zanjado.