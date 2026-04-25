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El PP ve "muy razonable" residir 5 años en Mallorca para recibir ayudas por la guerra

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, con semblatne serio durante el pleno de este martes.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, con semblatne serio durante el pleno de este martes. / B.RAMON

EFE

Palma

El conseller de Economía del Consell de Mallorca, Rafael Bosch, ha considerado este sábado “muy adecuado” y “muy razonable” exigir un mínimo de cinco años de residencia en la isla para percibir las ayudas destinadas a hacer frente a la subida de precios derivada de la guerra de Irán.

En declaraciones a los medios, Bosch ha defendido que este requisito está en línea con el de otras comunidades autónomas y también con el de instituciones europeas.

El paquete de ayudas del Consell, dotado con 21,7 millones de euros y que la institución aprobará la próxima semana, debe servir —ha sostenido— para respaldar a empresas, familias y jóvenes mallorquines, que “hacen un esfuerzo cada día” para pagar impuestos y sostener el sistema de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar.

Bosch ha recordado la solidaridad que demuestran las instituciones públicas de Baleares hacia las personas inmigrantes que llegan cada año a las islas, que también reciben ayudas y apoyo específicos.

Inicialmente, el reglamento elaborado por el gobierno del Consell fijaba en tres años el tiempo de residencia necesario para acceder a estas ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio, pero Vox propuso ampliarlo a cinco, en lo que ha calificado como “un paso más” hacia la “prioridad nacional”.

Noticias relacionadas y más

El gobierno insular, presidido por el popular Llorenç Galmés (PP), ha aceptado la modificación pese a las críticas de la oposición.

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  • Ayudas económicas
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