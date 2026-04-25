El PP ve "muy razonable" residir 5 años en Mallorca para recibir ayudas por la guerra
El conseller de Economía del Consell de Mallorca, Rafael Bosch, ha considerado este sábado “muy adecuado” y “muy razonable” exigir un mínimo de cinco años de residencia en la isla para percibir las ayudas destinadas a hacer frente a la subida de precios derivada de la guerra de Irán.
En declaraciones a los medios, Bosch ha defendido que este requisito está en línea con el de otras comunidades autónomas y también con el de instituciones europeas.
El paquete de ayudas del Consell, dotado con 21,7 millones de euros y que la institución aprobará la próxima semana, debe servir —ha sostenido— para respaldar a empresas, familias y jóvenes mallorquines, que “hacen un esfuerzo cada día” para pagar impuestos y sostener el sistema de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar.
Bosch ha recordado la solidaridad que demuestran las instituciones públicas de Baleares hacia las personas inmigrantes que llegan cada año a las islas, que también reciben ayudas y apoyo específicos.
Inicialmente, el reglamento elaborado por el gobierno del Consell fijaba en tres años el tiempo de residencia necesario para acceder a estas ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio, pero Vox propuso ampliarlo a cinco, en lo que ha calificado como “un paso más” hacia la “prioridad nacional”.
El gobierno insular, presidido por el popular Llorenç Galmés (PP), ha aceptado la modificación pese a las críticas de la oposición.
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