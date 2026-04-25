Motín de migrantes de una patera llegada a Cabrera contra el patrón tras amenazarles con un cuchillo: le atan y permanecen 32 horas en la deriva

Motín a bordo de una patera que alcanzó Cabrera. Los 21 migrantes que viajaban en ella desarmaron y ataron al patrón, de origen argelino, después de que este esgrimiera un cuchillo y amenazara con prender fuego a la embarcación si no le daban más dinero. Después de permanecer 32 horas a la deriva, fueron rescatados y llevados a tierra. El traficante de personas fue detenido por la Policía Nacional por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. El juez le envió a prisión al ser puesto a disposición judicial.

Los 21 migrantes que iban en la patera habían contratado la travesía a dos hermanos argelinos a cambio de pagar 1.500 euros a cada uno. De estos uno era el patrón de la misma. En un momento dado, el sujeto que iba al timón sacó un cuchillo y amenazó a todos los migrantes con prender fuego a la embarcación si no le pagaban antes más dinero. Su comportamiento desató un motín entre el pasaje y se sublevaron contra él. Le desarmaron y le ataron. Este arrojó el GPS al mar y les dijo que iban a morir todos.

Durante 32 horas, la patera permaneció a la deriva sin rumbo fijo y sin ningún medio de supervivencia. Al cabo de este tiempo, sus móviles lograron tener cobertura y se dirigieron hacia Cabrera. Una embarcación de Salvamento Marítimo les rescató en las inmediaciones de la Punta Picamoscas de Cabrera. Las 21 personas fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional iniciaron los trámites para su acogida y gestión documental.

Escenas de terror

Durante las entrevistas con los migrantes, estos relataron a la Policía que habían vivido escenas de terror. El patrón había esgrimido un cuchillo y les había amenazado con prender fuego a la embarcación si no le daban su más dinero. Su comportamiento desató un motín. Los pasajeros le desarmaron y este arrojó el GPS por la borda. A continuación le ataron. Entre gritos les decía que iban a morir todos.

Al no tener posibilidad de orientarse, tuvieron que permanecer 32 horas a la deriva en el mar. Al cabo de este tiempo, lograron encontrar cobertura de manera fortuita con sus teléfonos móviles y se dirigieron a Cabrera, donde fueron rescatados.

Los agentes del Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional realizaron las gestiones y detuvieron al patrón por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y otro de pertenencia a organización criminal. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.