MÉS per Mallorca denuncia que “Vox ha tomado el control del Consell” después que el partido anunciara la exigencia de 5 años de residencia para las ayudas anticrisis

MÉS per Mallorca ha denunciado hoy en una nota de prensa que “Vox ha tomado el control del Consell de Mallorca” después de que el partido de extrema derecha haya sido quien ha anunciado públicamente el nuevo requisito de cinco años de residencia legal para acceder a las ayudas sociales impulsadas a raíz de la crisis económica derivada de la guerra en Irán. Para los ecosoberanistas, el hecho más grave es la "imagen de sumisión absoluta del Partido Popular ante Vox", hasta el punto de que la extrema derecha "no solo condiciona las políticas públicas, sino que también controla el relato, los tiempos y la comunicación institucional del Consell". Añaden que “es muy significativo que haya sido Vox quien haya comparecido y anunciado las medidas antes que el presidente del Consell. Esto evidencia quién manda realmente hoy en la institución”.

La formación considera especialmente grave que el PP de Llorenç Galmés haya aceptado sin resistencia "el marco ideológico de Vox y su política de confrontación social", asumiendo discursos de “prioridad nacional” impropios de una institución que debería garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Consell, Joan Llodrà, ha afirmado que “el PP ha dejado de gobernar para convertirse en una simple gestoría de las imposiciones de Vox”. “Hoy ya no es posible distinguir qué es una decisión del PP y qué es una exigencia de Vox. Han asumido completamente su marco ideológico, sus formas e incluso sus tiempos políticos. Vox ha tomado la delantera en la actividad política y también en el control del relato institucional, ante un PP dispuesto a aceptarlo todo para mantener el sillón”, ha remarcado Llodrà.

Desde MÉS per Mallorca alertan de que esta situación representa “un deterioro democrático muy grave” porque la extrema derecha está marcando las políticas públicas y determinando el funcionamiento institucional del Consell de Mallorca.

Finalmente, la formación ecosoberanista ha advertido que continuará fiscalizando “cada cesión del PP a la extrema derecha” y ha exigido a Galmés que recupere la dignidad institucional del Consell “antes de que Vox acabe convirtiendo la institución en su altavoz político”.