Las madres solteras por elección ya tienen asociación en Baleares
La Asociación de Madres Solteras por Elección abre una delegación en el archipiélago
Baleares cuenta con 23 mujeres asociadas
Las madres solteras ya tienen una asociación que las ampare en Baleares. La Asociación de Madres Solteras por Elección (AMPSE) abre una delegación en el archipiélago y ha celebrado una primera jornada con sus nuevas socias.
La asociación cuenta con cerca de 3.800 socias en el país y 23 madres asociadas en Baleares, hasta ahora la única comunidad autónoma sin delegación. Por ello, la vicepresidenta de AMPSE, Pilar Peces, considera que es el momento de impulsar una sede en las islas, para "presionar a nivel estatal en el desarrollo de la ley de familias, que lleva paralizada más de dos años".
A la jornada han asistido la presidenta de la asociación, Pilar Castellanos, la coordinadora de delegadas, Katia Maraver y la anteriormente mencionada Pilar Peces, vicepresidenta de la misma. Por su parte, Castellanos destaca que el encuentro "ha permitido conocer a todas las socias y a sus hijos e hijas", cuestión relevante para "fortalecer la tribu tan necesaria en nuestro modelo de familia".
Asimismo, el encuentro ha contado también con la Asociación de Familias Monoparentales de las Illes Balears (FAMOIB) y pretende colaborar con las distintas asociaciones en la comunidad.
Familias monoparentales en cifras
Las familias monoparentales, entre las que se encuentra este colectivo, son el único modelo de familia en continuo crecimiento y siguen estando, en su mayoría, encabezadas por mujeres.
Según la Encuesta Continua de Hogares (ECV 2020), hay 1.944.800 hogares monoparentales en España, de los que el 81,4 % (1.582.100) están encabezados por una mujer.
Más del 10 % de los nacimientos en el país son fruto de tratamientos de fertilidad (INE), donde la opción de criar en solitario ha aumentado un 50 % desde 2020.
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