¿Qué efectos puede tener la posible escasez de queroseno en los vuelos hacia Mallorca?

¿Está en peligro viajar a Mallorca? Desde hace días, el debate sobre una posible escasez de queroseno en plena temporada alta turística acapara los titulares. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, había pronosticado que “Europa podría tener combustible para aviones solo para seis semanas”. Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, pronto se oirían las primeras noticias de vuelos cancelados por falta de queroseno.

Y esas noticias no tardaron en llegar. Entre otras medidas, Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos de su filial Cityline y ha decidido cerrar la aerolínea. Según el grupo, con ello se pretenden ahorrar más de 40.000 toneladas de queroseno. Inicialmente, el cierre de Cityline estaba previsto para 2028.

Consecuencias a nivel mundial

La aerolínea neerlandesa KLM ya había cancelado previamente 160 vuelos programados, y la estadounidense Norse Atlantic Airlines llegó incluso a suprimir de golpe todo su programa de vuelos de verano. El experto alemán en aviación Cord Schellenberg, con sede en Hamburgo, lo confirma: “La posible escasez de queroseno en 2026 podría afectar al transporte aéreo civil en todo el mundo”.

Es posible que las cancelaciones actuales sean solo un anticipo. Si a finales de mayo no vuelven a llegar con regularidad petroleros a Europa a través del estrecho de Ormuz, las aerolíneas podrían enfrentarse a un déficit de hasta el 35 % de combustible. Expertos del sector citados por el diario italiano Corriere della Sera hablan de “cientos de vuelos” que podrían cancelarse cada día. Incluso algunos aeropuertos podrían introducir racionamientos de combustible a partir de junio.

Reservas de emergencia y medidas

Según la AIE, el tráfico aéreo europeo consume 1,6 millones de barriles de queroseno al día. De ellos, 500.000 son importados, aproximadamente el 75 % desde Oriente Medio.

La Comisión Europea se reunió el miércoles (22/4) en Bruselas para diseñar una estrategia ante una posible escasez. Entre las medidas previstas están la creación de reservas de emergencia de combustible por parte de los Estados miembros y la puesta en marcha de un observatorio del suministro. Esa es la situación a nivel global.

¿Qué deberían hacer los viajeros?

Si nos centramos en Mallorca, la situación por ahora sigue siendo tranquila. Así lo ve también el experto Schellenberg: “Como pasajero, planifico mis viajes como siempre. Para mí eso significa reservar directamente con la aerolínea o, si también necesito hotel o apartamento, contratar un paquete turístico con un operador”.

De momento no se habla de cancelaciones en las conexiones con Mallorca. Un portavoz de Eurowings señala que, para los vuelos previstos en el programa de verano, el grupo Lufthansa —incluida Eurowings— espera un suministro estable de combustible. Además, el grupo trabaja en “diversas medidas”, también para asegurar los precios.

Reservar con antelación compensa

Para evitar sorpresas desagradables, tanto las aerolíneas como el experto recomiendan reservar lo antes posible. Según Schellenberg, “no todos los destinos cálidos del sur estarán disponibles este verano como en años anteriores”.

Por ello, los consumidores deberían contar con posibles subidas de precios, especialmente en destinos muy demandados, y comprobar la disponibilidad cuanto antes. “Si los precios encajan con el presupuesto previsto, yo reservaría ya el viaje de verano”, aconseja.

Las aerolíneas se protegen

Las principales aerolíneas que operan en Mallorca restan importancia a posibles subidas de precios. Eurowings asegura que el 80 % de sus necesidades de queroseno para 2026 ya están cubiertas a precios previos a la crisis, y alrededor del 40 % para 2027. También Ryanair afirma tener asegurado el suministro y no prevé aumentos de precios.

La aerolínea de bajo coste EasyJet, en cambio, recomienda reservar cuanto antes. Según su responsable en el sur de Europa, Javier Gándara, la compañía solo puede garantizar estabilidad de precios y ocupación durante las próximas tres semanas. A corto plazo el suministro está asegurado, pero si la situación en Oriente Medio sigue siendo complicada, no se descartan subidas de precios para la temporada de invierno.

Recargos y perspectivas

La aerolínea española Volotea ha anunciado un posible recargo en billetes ya comprados: si el precio del queroseno es más alto siete días antes del viaje que en el momento de la reserva, se aplicará un suplemento de hasta 14 euros por billete.

Por ahora, no se percibe una menor demanda de vuelos a Baleares. Para el verano, se prevé incluso un aumento de la capacidad de asientos hacia Mallorca de alrededor del 2 %, superando los 33 millones de plazas.

España, en mejor situación

En España, los responsables políticos subrayan que el país cuenta con una situación de suministro relativamente favorable. España depende poco de las importaciones desde Oriente Medio y, además, refina casi todo el queroseno que necesita dentro del país.

Según el diario La Vanguardia, el 15 % del petróleo importado por España procede de Estados Unidos, seguido de Brasil (casi 13 %), México (alrededor del 12 %) y Nigeria (11 %). Solo una pequeña parte de las importaciones —un 5 % del petróleo y un 2 % del gas— pasa por el estrecho de Ormuz.

El 85 % del queroseno utilizado en España se produce en sus propias refinerías. Según la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el país cuenta con suficiente capacidad e incluso podría ayudar a otros países europeos si fuera necesario. Alemania también está bien abastecida, aunque depende en mayor medida del petróleo de Oriente Medio.

Derechos de los pasajeros

Las normas en caso de cancelaciones por falta de queroseno no están del todo claras. Lo que sí es seguro: si un vuelo se cancela con más de 14 días de antelación, los pasajeros no tienen derecho a indemnización. Sí pueden optar por un vuelo alternativo o el reembolso del billete. Si la cancelación se produce con menos margen, podría existir derecho a compensación, algo que actualmente están determinando los tribunales.