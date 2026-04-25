Denuncia al Ayuntamiento de Palma por un accidente en 2021 y sigue sin respuesta cinco años después: "Estamos desesperados"

Una vecina de Palma ha presentado una reclamación contra el Ayuntamiento por las lesiones sufridas después de una caída en la vía pública en 2021 y, cinco años después, su caso continúa sin resolverse. Su familia denuncia la falta de respuesta de Cort después de haber aportado toda la documentación requerida, mientras que el abogado que lleva el caso enmarca la situación en los "retrasos habituales" de este tipo de procedimientos.

La acera de la calle Francisco Asenjo estaba en mal estado en aquel momento. / DM

Según explica uno de los hijos de la afectada, el accidente se produjo a mediados de 2021 en la calle Francisco Asenjo, en el barrio de Son Oliva, a la altura del número 5. La mujer, que se llama María Rosa Castro y ahora tiene 75 años, sufrió una caída que le provocó la rotura del hombro y obligó a implantarle una prótesis.

La mujer se rompió un hombro y tuvo que ponerse una prótesis por culpa del accidente. / DM

Después del accidente, la familia inició una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Palma, al considerar que el mal estado de la acera fue determinante en el accidente. "Presentamos todo lo que nos pidieron: informe médico, forense y el testimonio de una persona que la auxilió. Pero desde entonces no hemos obtenido ninguna respuesta, estamos desesperados", lamenta el hijo de la mujer afectada.

La familia sostiene que el expediente lleva años sin avances y critica la falta de comunicación por parte de la administración. "Llevamos años esperando y ya ni contestan a los escritos o correos", afirma. Además, señala que el proceso ha supuesto un coste superior a los 1.000 euros entre informes y asesoramiento legal: "Todo para no obtener ninguna respuesta", lamenta.

En este sentido, el familiar apunta a que, según ha podido saber, el expediente podría haber quedado "apartado": "Nos dicen que no esperemos respuesta, pero lo que pedimos es que al menos se resuelva", añade.

Por su parte, el abogado que representa a la afectada, Mateo Cañellas Vich, explica que el caso se enmarca en una reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración por el presunto mal estado de la vía pública. "Es un procedimiento administrativo, no penal, y por desgracia los plazos de resolución suelen alargarse entre cuatro y cinco años", señala.

El letrado subraya que la normativa establece que estas reclamaciones deberían resolverse en un plazo aproximado de un año, aunque en la práctica no se cumple. "La falta de personal hace que muchos expedientes se retrasen. Y si finalmente se desestiman, que es lo habitual, el afectado se ve obligado a acudir a la vía contencioso-administrativa, lo que puede suponer otros tres o cuatro años más de litigio", explica.

Cañellas añade que existe la posibilidad de acudir directamente a los tribunales si transcurre un año sin respuesta, aunque esto implica asumir más costes judiciales. "Si la administración resolviera en plazo, muchos ciudadanos evitarían tener que iniciar ese proceso", apunta.

La familia reclama una indemnización de unos 38.000 euros por las lesiones y secuelas derivadas de la caída, mientras insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento dé una respuesta después de años de espera: "Lo único que pedimos es que se pronuncien".