Alberto Martín, consultor de inversiones hoteleras: «En Mallorca se han vendido hoteles a más de un millón de euros por habitación»

Alberto Martín (Palencia, 1984) es un economista forjado en la industria turística, director de inversiones en la actualidad de Christie&Co España y Portugal, consultora especializada en el sector hotelero. Acaba de publicar el informe sobre compraventas de hoteles en el primer trimestre de 2026.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Todo hotel está en venta?».

No soy de los que piensan que todo está en venta si se le pone un precio. Para algunos dueños, el hotel forma parte del patrimonio, de la herencia, de la familia. Es su legado.

¿Balears registra un proceso de concentración hotelera?

Balears es la zona nacional con mayor número de camas, y también el destino más abierto históricamente a nivel internacional. Sus hoteleros fueron aventureros que salieron de España al Caribe, y explotaron nuevos mercados.

¿Existe el riesgo de que vendan las grandes familias mallorquinas?

No lo sé, no estoy en sus compañías, pero llevan sesenta años operando generación tras generación y ahí siguen, orgullosos.

¿Cuándo se vende entonces un hotel?

Pensemos en el hotelero de toda la vida, con un abuelo que construyó y abrió el hotel en los sesenta o los setenta. El hijo continúa, los nietos tienen otra vocación y carreras. El negocio es rentable, pero venden porque sus intereses son distintos.

¿Y quién lo compra?

Los inversores profesionales ayudan a nutrir el mercado. Adquieren activos en situaciones complejas o establecimientos no actualizados. Su objetivo es darles una segunda vida, reposicionarlos y revenderlos.

¿Cuál es el hotel más caro de Balears?

Jajaja. Complicada pregunta. El valor viene determinado por la cuenta de explotación, y un hotel de trescientas habitaciones es más caro que uno de treinta. Digamos que en Mallorca se han vendido hoteles a más de un millón de euros por habitación.

Y por término medio, los 230 mil euros de una habitación equivalen a un apartamento.

Sí, y es un precio donde influye que el sector turístico español sea saludable, bien visto y con elevado nivel de calidad. Los resultados de los activos hoteleros son muy buenos, se quiere invertir en ellos.

¿Cuál ha sido la venta más cara de Mallorca en los últimos años?

Un candidato posible y un nombre relevante es el Hotel INNSiDE Palma.

Ibiza copa las ventas del primer trimestre, con un 41 por ciento del capital invertido.

Porque esta primera fotografía del año incluye el Ibiza Corso, con 170 habitaciones y un precio que no se ha desvelado.

¿Influye que el Corso contenga el Lío Ibiza?

Es otro elemento a considerar. Si la inversión es buena, la hace doblemente buena. Ahora bien, la premisa es siempre un gran hotel en una gran ubicación.

¿Hoy es mejor momento para comprar o para vender?

Siempre respondo que el momento de vender es cuando alguien llega a tus expectativas, y el de comprar cuando alguien vende al precio que esperas. Es una respuesta políticamente correcta, pero funciona en un mercado muy profesionalizado.

¿Han introducido en sus análisis el factor Irán?

Vivimos del movimiento de personas, que se ve muy afectado por las situaciones macroeconómicas y geopolíticas. Se elaboran planes de contingencia por si acaso, pero sin adelantarse a los acontecimientos. Hoy vemos que el flujo sigue, que la Semana Santa ha cumplido las previsiones y que somos un destino sólido.

¿El mercado va hacia el lujo o se detendrá en las cuatro estrellas?

Hay un fuerte posicionamiento hacia los extremos. De un lado, experiencias cada vez más desarrolladas y completas. De otro, el segmento económico posee una tendencia igual de fuerte, porque ofrece lo que el cliente espera sin complejidad. O sea, la relación calidad/precio de toda la vida.

¿Qué hotel le gustaría tener?

Me considero hotelero, porque he desarrollado toda mi carrera en este campo. Querría tener un destino vacacional, donde disfrutas de las personas en su mejor momento y buscas que sean felices durante unos días. Por eso, seguimos enamorados de un trabajo duro.

El sol y playa también estaba agotado, y resulta que no.

Culpo un poco de esto a la prensa. Con la crisis de 2008, surgió la expresión de que el modelo «está agotado», por los competidores del norte de África, Turquía o Grecia. En realidad, está obsoleto si no ofrecemos algo más allá, pero el «España sol y playa» incluye seguridad y oferta complementaria. Por eso sigue vigente.

¿En qué hotel piensa veranear?

No sé si veranearé, tengo un peque, pero soy un fiel defensor de los hoteles españoles.

¿El cambio climático orienta las compras hoteleras a geografía menos calurosas?

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No, pero es cierto que los inversores profesionales exigen como requisito la eficiencia energética. Se ha convertido en un elemento decisivo a la hora de llevar a cabo una adquisición.