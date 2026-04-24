UGT reclama que el dinero de la ecotasa se dedique a pagar el alojamiento de los trabajadores

El dinero que se recauda a través del impuesto del turismo sostenible, popularmente conocido como la ecotasa, debería destinarse por parte del Govern a la compra o alquiler de hoteles de difícil comercialización, de hostales, pensiones y apartamentos, para ponerlos a disposición de los trabajadores del sector turístico, ante el "drama habitacional" que se está viviendo en Baleares, según ha reivindicado el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, durante la celebración de una jornada organizada por este sindicato para abordar este problema.

Este representante sindical ha indicado que la solución a estas situaciones no puede quedar solo en manos de las empresas que ofrecen alojamiento a sus empleados, alegando que luego "se lo cobran en especies", exigiendo a sus empleados que trabajen durante las jornadas de libranza o que prolonguen sus jornadas para compensar por la habitación que se les facilita.

Antonio Oviedo, Lola Navarro y José García Relucio / B. Ramón

Según García Relucio, la dificultad para encontrar alojamiento está provocando incluso que haya fijos discontinuos que están renunciando a incorporarse a sus puestos de trabajo al no poder hacer frente a los alquileres que se reclaman en las islas, o que cada vez haya más casos de asalariados que se ven obligados a pernoctar en el coche o en tiendas de campaña.

Por ello, ha insistido en que la ecotasa se destine a la obtención de alojamientos, incluso aunque se tenga que dedicar a este problema la totalidad de lo recaudado.

Ha advertido que esta situación puede desembocar en concentraciones y manifestaciones, y que el sindicato no renuncia incluso a la convocatoria de una huelga para reclamar medidas de acceso a la vivienda.

Testimonios

Para respaldar la gravedad de este problema, Encarna Ponte, asistente a la jornada y trabajadora de El Corte Inglés, ha destacado que con su sueldo de 1.100 euros se le hace difícil afrontar el pago de un alquiler de 500, y ha subrayado los problemas que va a tener cuando toque renovar este último, al prever una importante subida.

Encarna Ponte afirma que cuando se jubile deberá abandonar la isla / B. Ramón

Pero además, ha puesto de relieve que cuando le toque jubilarse no le va a quedar más remedio que desplazarse a otra comunidad autónoma, dado que con esa pensión le va a resultar imposible hacer frente a un alquiler en la isla, recalcando que con su sueldo no puede optar a una compra.

Ha señalado como otro ejemplo la situación que vive una hermana, que está pagando 1.200 euros mensuales de alquiler y a la que quieren subir ese importe hasta los 1.500 euros.

Por su parte, Carlo, un trabajador italiano que se dedica a la animación turística y que lleva una década residiendo en Mallorca, ha expuesto los problemas de un padre soltero para poder conseguir una vivienda asequible en la isla, y ha apuntado que actualmente residen junto a su hija en la misma habitación de una vivienda que comparte con un amigo.

Este empleado ha hecho hincapié en los abusos que hacen algunos caseros y en la apuesta que muchos de ellos hacen hacia el alquiler de temporada para los turistas en detrimento del que se ofrece para todo el año a un residente, o reclamando rentas que se colocan por encima de los 1.000 euros mensuales por un piso de una sola habitación.

Carlo lamenta los problemas de un padre soltero para conseguir alojamiento / B. Ramón

Problema generalizado

A esta jornada han asistido también la vicesecretaria general estatal de UGT, Lola Navarro, y el secretario general de UGT-Servicios para el conjunto del país, Antonio Oviedo, que han puesto de relieve que el "drama" de la vivienda está teniendo un especial impacto sobre los trabajadores del turismo, pero que afecta a la totalidad de los sectores. Así, la primera ha recordado que hay personas que consiguen en oposiciones sus plazas de funcionarios en las islas pero que renuncian a ellas al no poder asumir el corte de la vivienda.

Oviedo ha advertido que se corre el riesgo de acabar con "la gallina de los huevos de oro" que supone el turismo, ya que sin trabajadores no se puede ofrecer un servicio de calidad, y ha lamentado que puede terminar siendo innecesaria la convocatoria de una huelga al quedar paralizada esta actividad por la escasez de mano de obra que se está viviendo.

Se ha hecho hincapié en que las mejoras salariales que se están obteniendo, y que en Baleares son importantes en sectores clave, se están viendo absorbidas por el encarecimiento de la vivienda.

La jornada de UGT ha sido inaugurada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que ha respaldado la reivindicación del sindicato de que parte de lo recaudado por la ecotasa se destine a pagar el alojamiento de trabajadores, recordando que durante el anterior Govern que presidió Francina Armengol el 25% de esos ingresos se destinaban a proyectos de vivienda, iniciativa que se suprimió con el actual Ejecutivo de Marga Prohens.

Sobre este punto, aplaudió que el sindicato hable de "drama" habitacional y recordó que las comunidades autónomas pueden recurrir a la declaración de zonas tensionadas para frenar la escalada de los alquileres, una posibilidad que se rechaza desde el PP.