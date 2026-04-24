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Unió Socorristes Mallorca desconvoca la manifestación prevista para el día 30 en Cort

La decisión se ha tomado tras recibir el llamamiento formal por parte del Ayuntamiento de Palma a una mesa de trabajo con los trabajadores del sector

Imagen de archivo: Los socorristas de Baleares se concentran en Palma

Imagen de archivo: Los socorristas de Baleares se concentran en Palma / EUROPA PRESS

Redacción Mallorca

Palma

Unió Socorristes Mallorca ha informado de que se ha decidido desconvocar la manifestación prevista para el próximo día 30 en la plaza de Cort, tras recibir el llamamiento formal por parte del Ayuntamiento de Palma a una mesa de trabajo con los trabajadores del sector del salvamento y socorrismo.

La organización señala que esta decisión de desconvocar la movilización responde a un ejercicio de responsabilidad y voluntad de diálogo ante la apertura de un espacio institucional cuyo objetivo es analizar y mejorar el operativo de playas de cara a la temporada 2027, atendiendo a las necesidades reales del servicio.

Asimismo, Unió Socorristes Mallorca valora positivamente la creación de este canal de trabajo conjunto, entendiendo que el diálogo directo entre la administración y los trabajadores es la vía adecuada para abordar las deficiencias estructurales que afectan al servicio de salvamento y socorrismo.

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Finalmente, la entidad confirma que seguirá participando activamente en la mesa de trabajo convocada, con el compromiso firme de defender un servicio de salvamento eficaz, seguro y dimensionado adecuadamente, que garantice la seguridad de los ciudadanos de Palma.

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