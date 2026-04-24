La UIB prohíbe fumar en las terrazas de sus bares: "Habrá un control con apoyo del servicio de seguridad"

La lucha contra el tabaco suma un nuevo capítulo en la UIB, puesto que las terrazas de las cafeterías universitarias pasan a ser oficialmente zonas libres de humo dentro del campus. Este viernes se ha puesto en marcha la campaña ‘Terrazas sin humo’, una iniciativa que busca reforzar los hábitos saludables entre la comunidad universitaria.

La medida, presentada por el vicerrector de Proyección Social y Cultural, Adrià Muntaner; junto al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, José Reyes, supone la ampliación de una normativa que ya declaraba el campus como espacio libre de humo. Para ello, ponen el foco en las terrazas de las cafeterías del campus, uno de los puntos más frecuentados por el alumnado.

Para hacer visible esta nueva realidad, se han colocado pegatinas en las mesas que informan de la prohibición de fumar. Según ha explicado Muntaner, “la decisión responde también a quejas de personas no fumadoras y se enmarca dentro de la Semana Saludable de la universidad, logrando un compromiso con un espacio más saludable”. Asimismo, ha anunciado que “habrá un control basado, en primer lugar, en la concienciación y el respeto, aunque también se contará con el apoyo del servicio de seguridad”.

Una campaña para prevenir enfermedades

La campaña no solo busca limitar el consumo en determinados espacios, sino también prevenir que los jóvenes se inicien en el hábito. En este sentido, Reyes ha subrayado la importancia de medidas como esta para reducir el impacto del tabaco a largo plazo. De hecho, ha explicado que el tabaco “es el principal factor de riesgo de cáncer y, si se eliminara su consumo, se podrían evitar hasta un 30% de los diagnósticos”.

Más allá del cáncer de pulmón, el presidente de la asociación ha recordado que el tabaco está relacionado “con muchas otras enfermedades, desde otros tipos de cáncer hasta patologías cardíacas y respiratorias”. Por eso, iniciativas como ‘Terrazas sin humo’ no solo afectan al presente del campus, sino que buscan influir en la salud futura de toda una generación.

Por este motivo, Muntaner concluye que la campaña se integra “en una colaboración más amplia entre la universidad y la asociación, que incluye actividades como programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos”.