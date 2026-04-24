La UIB prohíbe fumar en las terrazas de sus bares: "Habrá un control con apoyo del servicio de seguridad"
Según el vicerrector de Proyección Social y Cultural, se han registrado numerosas quejas que han ayudado a sacar adelante esta normativa
La Asociación Española contra el Cáncer asegura que esta iniciativa podría evitar "hasta un 30% de los diagnósticos de cáncer"
La lucha contra el tabaco suma un nuevo capítulo en la UIB, puesto que las terrazas de las cafeterías universitarias pasan a ser oficialmente zonas libres de humo dentro del campus. Este viernes se ha puesto en marcha la campaña ‘Terrazas sin humo’, una iniciativa que busca reforzar los hábitos saludables entre la comunidad universitaria.
La medida, presentada por el vicerrector de Proyección Social y Cultural, Adrià Muntaner; junto al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, José Reyes, supone la ampliación de una normativa que ya declaraba el campus como espacio libre de humo. Para ello, ponen el foco en las terrazas de las cafeterías del campus, uno de los puntos más frecuentados por el alumnado.
Para hacer visible esta nueva realidad, se han colocado pegatinas en las mesas que informan de la prohibición de fumar. Según ha explicado Muntaner, “la decisión responde también a quejas de personas no fumadoras y se enmarca dentro de la Semana Saludable de la universidad, logrando un compromiso con un espacio más saludable”. Asimismo, ha anunciado que “habrá un control basado, en primer lugar, en la concienciación y el respeto, aunque también se contará con el apoyo del servicio de seguridad”.
Una campaña para prevenir enfermedades
La campaña no solo busca limitar el consumo en determinados espacios, sino también prevenir que los jóvenes se inicien en el hábito. En este sentido, Reyes ha subrayado la importancia de medidas como esta para reducir el impacto del tabaco a largo plazo. De hecho, ha explicado que el tabaco “es el principal factor de riesgo de cáncer y, si se eliminara su consumo, se podrían evitar hasta un 30% de los diagnósticos”.
Más allá del cáncer de pulmón, el presidente de la asociación ha recordado que el tabaco está relacionado “con muchas otras enfermedades, desde otros tipos de cáncer hasta patologías cardíacas y respiratorias”. Por eso, iniciativas como ‘Terrazas sin humo’ no solo afectan al presente del campus, sino que buscan influir en la salud futura de toda una generación.
Por este motivo, Muntaner concluye que la campaña se integra “en una colaboración más amplia entre la universidad y la asociación, que incluye actividades como programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación