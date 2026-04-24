El tiempo en Mallorca este fin de semana: nubes, brumas y pocos cambios en las temperaturas

Mallorca afronta un fin de semana de tiempo variable, con muchas nubes durante el sábado y una mejora progresiva de cara al domingo. La previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a un ambiente suave en la isla, sin grandes cambios en las temperaturas y con una baja probabilidad de chubascos ocasionales durante la primera parte del fin de semana.

La jornada de este viernes en Mallorca estará marcada por un cielo nuboso a muy nuboso de nubes medias y altas, según la previsión de la Aemet. No se descarta alguna precipitación débil, ocasional y aislada, aunque la probabilidad será baja.

Las temperaturas nocturnas irán en descenso, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará flojo a moderado del este y nordeste, una situación que dejará un ambiente primaveral, aunque con menos sol del habitual en algunas zonas de la isla.

Más nubes y posibilidad de algún chubasco

El sábado continuará el predominio de las nubes medias y altas en Mallorca. La Aemet prevé un cielo nuboso a muy nuboso, con baja probabilidad de algún chubasco ocasional.

Además, durante las primeras horas del día podrán formarse brumas matinales en el interior de la isla, por lo que la visibilidad podría reducirse puntualmente en carreteras secundarias y zonas rurales.

Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente y las máximas se mantendrán con pocos cambios. El viento será, en general, flojo a moderado del este.

Domingo con tendencia a mejorar

La previsión mejora de cara al domingo. En Mallorca se esperan intervalos nubosos, aunque el cielo tenderá a quedar poco nuboso a medida que avance la jornada.

La Aemet también contempla la presencia de brumas matinales en Mallorca, especialmente a primera hora. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo del este, con brisas costeras.

Temperaturas suaves para el último fin de semana de abril

El ambiente seguirá siendo templado en Mallorca, con valores propios de la primavera. La Aemet sitúa las máximas entre los 20 y los 25 grados durante este viernes, en una jornada con intervalos de nubes medias y altas en Mallorca y las Pitiusas.

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De cara al fin de semana, no se prevén grandes cambios térmicos en la isla. El sábado mantendrá una línea parecida, mientras que el domingo podría dejar un ligero ascenso de las temperaturas, coincidiendo con una mayor estabilidad.