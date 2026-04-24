El sindicato de periodistas de Baleares denuncia que los profesionales que informan sobre el salario mínimo son los primeros afectados
La asamblea anual del sindicato aprueba el presupuesto para 2026 y reivindica el papel del SPIB en la defensa de los derechos de los trabajadores de la información en un momento clave en la internalización de IB3 y la negociación de los convenios colectivos de los medios
El Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) celebró el 22 de abril su asamblea anual con la participación de afiliados y simpatizantes, en una jornada centrada en el refuerzo de la organización y la defensa de los derechos laborales del sector.
Durante la sesión se aprobó el presupuesto para el año 2026 y se hizo balance de la actividad del sindicato a través de la memoria anual, que evidencia la intensificación de las acciones en materia de formación e incidencia pública. En este sentido, la asamblea reafirmó el compromiso del SPIB de consolidar su papel como principal voz en la defensa de los derechos de los periodistas y de los trabajadores de la información en las islas.
La asamblea se celebró en un contexto especialmente relevante, marcado por los procesos de negociación colectiva de convenios que afectan al sector y por las condiciones de la internalización de los profesionales de IB3. El sindicato subrayó la importancia de estos procesos para avanzar hacia unas condiciones laborales más justas, estables y dignas, y reiteró su voluntad de incidir en ellos de manera activa.
Precariedad laboral
El sector periodístico sufre una elevada precariedad laboral, con salarios bajos, inestabilidad y crecientes dificultades de acceso a la vivienda. Precisamente, los profesionales que informan sobre problemáticas como el salario mínimo o la crisis de la vivienda son, a menudo, los primeros en padecerlas en su propia realidad laboral. Ante este contexto, el sindicato ha insistido en la necesidad de intensificar la lucha colectiva para dignificar la profesión.
El orden del día de la asamblea incluyó la aprobación del acta de la sesión anterior, el análisis de la situación actual del sindicato, la presentación de la memoria anual de actividades, la aprobación del presupuesto para 2026, la ratificación de los nuevos nombramientos de la ejecutiva, así como un espacio para propuestas de los afiliados y un turno abierto de palabras.
Acuerdos
Entre los acuerdos adoptados, destaca la incorporación a la junta ejecutiva del periodista de IB3 Televisión Josep Salmerón, un refuerzo que contribuirá a consolidar la estructura del sindicato y a ampliar su capacidad de acción en un momento clave para el futuro del sector.
El SPIB concluye esta asamblea con la voluntad de seguir creciendo y de reforzar su labor como agente clave en la defensa de los derechos laborales, la dignidad profesional y la calidad del periodismo en Baleares, con una apuesta clara por intensificar su acción en los procesos abiertos que afectan directamente al conjunto de los profesionales.
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