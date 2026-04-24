Los residentes de la Bonanova disfrutan de la unidad canina de los Bombers de Palma: “Ay, qué perrito más bueno”

Las caricias, las sonrisas u otras exclamación cariñosa como “¡ay, qué perrito más bueno!” fueron algunos de los gestos vividos este jueves en la residencia de la Bonanova. Los usuarios del centro recibieron la visita de la unidad canina de los Bomberos de Mallorca, que ofrecieron una exhibición de su trabajo y permitieron a los mayores interactuar con los perros.

El encuentro ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García; la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera; y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los tres perros de rescate y sus guías, que mostraron cómo trabajan en situaciones reales mediante simulaciones de búsqueda.

Durante la actividad, los residentes no solo observaron, sino que también pudieron acariciar a los animales y conocer de cerca cómo se entrenan. Según ha explicado el coordinador de la unidad, Guillem Más, para los perros el rastreo “es como un juego, aunque detrás haya un entrenamiento exigente y constante”. La clave, según ha destacado el coordinador, está en “su sociabilidad con las personas y en su bienestar físico y mental”.

Entre el rescate y el acompañamiento

Magdalena García ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas, que acercan los servicios públicos a los usuarios de las residencias. “Nos gusta que conozcan de primera mano el trabajo que se hace desde los bomberos o desde el Consell de Mallorca”, ha señalado. Además, ha incidido en que estas actividades ayudan a combatir la soledad no deseada, un problema creciente en la sociedad, puesto que esta iniciativa “es una manera de que se sientan acompañados”.

La unidad canina de los Bomberos de Palma visitan la residencia Bonanova /

Por su parte, Joan Fornàs ha destacado el papel fundamental de la unidad canina en las emergencias. Según él, “estos perros están especializados en la búsqueda en grandes áreas de montaña y en estructuras derrumbadas”, lo que permite reducir significativamente el tiempo de localización de personas desaparecidas. De hecho, ha resaltado que “en las primeras horas, que son decisivas, su intervención puede marcar la diferencia”.

La unidad canina, creada en 2007, está formada por cuatro bomberos que actúan como guías, además del personal técnico. Según ha afirmado Mas, “su trabajo requiere coordinación absoluta entre humano y animal”, cosa que también pudieron comprobar los residentes durante las demostraciones.