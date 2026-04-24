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Una pareja de Calvià impulsa una asociación para ayudar a los niños de la calle de Senegal

LA ONG Hermanos Africanos busca ofrecer alimentos y refugio a los cientos de menores obligados a mendigar

Leopoldo y Alicia, con varios niños en un poblado de Senegal.

Leopoldo y Alicia, con varios niños en un poblado de Senegal. / Leopoldo Navarro

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Leo y Alicia, una pareja residente en Calvià, viajó de vacaciones el pasado mes de enero a Senegal, y lo que vieron allí les marcó. Cientos de niños pedían limosna en la calle con una lata en la mano. Son los "niños de la lata" o niños "Talibés", forzados a mendigar, desnutridos y sometidos a malos tratos. Y decidieron que algo tenían que hacer. Contactaron primero con una monja española que trabaja en Dakar. Se plantearon enviarle dinero, pero finalmente optaron por canalizar la máxima ayuda posible. El pasado jueves presentaron en Puerto Portals la asociación Hermanos Africanos, que busca recaudar donaciones para proporcionar alimento a los niños de la calle y formación a las mujeres para la creación de sus propias miniempresas.

"En Dakar los ves por todas partes, no hace falta buscarlos", comenta Leopoldo Navarro. "Se les conoce como niños de la lata o niños Talibés. Suelen ser menores de poblados muy pobres, que son cedidos por sus padres a algunos maestros, pero que acaban siendo forzados a mendigar todo el día, sometidos a malos tratos y a los que atan durante las noches para que no se escapen".

Esta realidad llevó a Leopoldo y a su mujer, Alicia, a actuar. "Nuestros hijos son ya mayores y se han emancipado, así que pensamos que podíamos hacer algo por estos niños". Primero contactaron con una religiosa española que trabaja allí y le ofrecieron dinero, pero luego decidieron montar una asociación para canalizar esta ayuda. "El primer objetivo es dar de comer a los niños de Dakar y ofrecerles un lugar seguro", explica Leopoldo. "El segundo es trasladar esta ayuda a los poblados del sur del país, para que las familias no se vean obligadas a desprenderse de estos niños. Y el tercero contratar a una profesora para alfabetizar a las mujeres y que puedan crear sus propias microempresas y salir adelante".

Un grupo de &quot;niños de la lata&quot; en una calle de Dakar, en Senegal.

Un grupo de "niños de la lata" en una calle de Dakar, en Senegal. / Leopoldo Navarro

Así surgió Hermanos Africanos. La ONG fue presentada primero en la embajada de Senegal en Madrid, y el pasado jueves se celebró su presentación en Puerto Portals. "El compromiso social necesita acción, transparencia colaboración", afirma Navarro. "Nuestra organización nace con la firme voluntad de sumar esfuerzos y ofrecer soluciones concretas".

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La ONG cuenta con el correo info@hermanosafricanos.org para canalizar las peticiones de ayuda.

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