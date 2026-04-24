Seguridad
Multitudinario homenaje al inspector de la Policía Nacional Clemente Parri al jubilarse tras 35 años en la Jefatura Superior de Baleares
Parri ha dejado un grato recuerdo entre los agentes tras ocupar puestos de responsabilidad en Polícía Judicial, Extranjería y Seguridad Ciudadana
Un pasillo y una emotiva despedida ha acompañado este viernes al inspector de la Policía Nacional Clemente Parri en el día de su jubilación. Durante casi 35 años ha prestado servicio en la Jefatura Superior de Baleares.
Durante su trayectoria en Mallorca, el inspector Parri ha ocupado puestos de responsabilidad en Brigadas de Policía Judicial, Extranjería y Seguridad Ciudadana. En la actualidad era el jefe del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) al frente de los radiopatrullas.
Grato recuerdo
El último día de servicio en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares multitud de policías se han agolpado en la salida y le han hecho un pasillo. El inspector Parri ha hecho un saludo en la gorra y ha sido correspondido por todos ellos. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, ha dejado un grato recuerdo entre todos los agentes y mandos del Cuerpo.
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