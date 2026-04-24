Més advierte de que el Consell "recuerda a los peores años de Munar" tras la compra masiva de bolsas y mochilas 'made in India'
La formación ecosoberanista exige coherencia entre el discurso político y las decisiones de contratación pública y critica que "no se pueden llenar la boca defendiendo el producto local y gastar dinero público en productos fabricados a miles de kilómetros"
Més per Mallorca ha denunciado este viernes que el Consell de Mallorca haya adquirido de forma "masiva" mochilas y bolsas de tela de merchandising "made in India" mientras la institución insular defiende y promociona el producto local. Los ecosoberanistas tachan la compra de "hipócrita, desproporcionada e incoherente" y advierten de que el aumento en el gasto en productos promocionales supone un acercamiento "a prácticas propias de la etapa de Maria Antònia Munar".
A través de un comunicado, Més ha recordado que el Consell ya adquirió hace un año miles de banderas de Mallorca "made in China" con motivo de la Diada y ha criticado que estas prácticas se hayan convertido "en habituales" en el seno de la institución insular.
Los ecosoberanistas consideran "especialmente grave" que estos productos hayan sido fabricados fuera de Mallorca, pues el Consell tiene entre sus competencias la promoción y la difusión del producto local y el Partido Popular, formación gobernante en la isla, "ha convertido esta defensa en uno de sus principales eslóganes políticos". El conseller electo de Més, Joan Llodrá, asegura que esta situación "recuerda a los peores años de Munar, cuando el Consell se dedicaba a gastar cantidades ingentes de dinero público en autopromoción".
Desde Més aseguran que, pese a que la fabricación integral de este tipo de productos puede resultar más difícil en Mallorca, "sí que existe un tejido consolidad de empresas dedicadas a la serigrafía, estampación y personalización de material textil y promocional". Llodrá ha criticado que, "como mínimo, el Consell podría haber apostado para que la personalización y el acabado de estos productos se hiciera aquí, generando actividad económica y ocupación local".
"No se pueden llenar la boca defendiendo el producto local y gastar dinero público en productos fabricados a miles de kilómetros", ha lamentado Llodrá. Así, Més exige coherencia entre el discurso político y las decisiones de contratación pública, al tiempo que exige a la institución insular que "incorpore criterios sociales, ambientales y de proximidad en todas las adquisiciones de material promocional".
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