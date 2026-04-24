Primero de Mayo: "Ha llegado el momento de que los trabajadores se empiecen a indignar"

El Primero de Mayo y la manifestación que cada año convocan UGT y CCOO debe de servir en esta ocasión para reflejar la "indignación" que empiezan a sentir los trabajadores ante los problemas que están teniendo, como la dificultad para acceder a una vivienda o por su oposición a la guerra, según han puesto de relieve los secretarios generales de ambas organizaciones en las islas, Pedro Homar y José Luis García respectivamente.

Ambos han hecho un llamamiento a una movilización reclamando "derechos y no trincheras", como las mejoras salariales, el acceso a una vivienda y la defensa de la democracia, que en el caso de Palma se iniciará a las 11,30 horas del próximo día 1 en la Plaza de España. Además, se va a respaldar el "No a la Guerra" y se denuncia el impacto que el conflicto que se está viviendo en Oriente Medio va a tener sobre todas las demás cuestiones.

Reivindicaciones

José Luis García ha subrayado que el crecimiento económico y del empleo que se está viviendo en Baleares no se está traduciendo en bienestar para los trabajadores debido al fuerte encarecimiento de los precios, en especial los de la vivienda, y ello pese a conseguir subidas salariales superiores a la media estatal. Por ello, insistió en la necesidad de que "los trabajadores se empiecen a indignar", en un contexto en el que además "la derecha política está cayendo en los brazos de la extrema derecha".

José Luis García, de CCOO / DM

Pedro Homar ha insistido en que la celebración del Primero de Mayo debe de ser un "clamor por la paz" y denunció la falta de un acuerdo nacional para "frenar una escalada de precios especulativa", con compra de edificios anterior por parte de fondos buitre". Ha lamentado que la frustración que se genera está canalizando el voto hacia la extrema derecha, pese al rechazo que desde la oposición se ha mantenido frente a la subida del salario mínimo interprofesional o de las pensiones, y el papel que se está jugando en materia de inmigración. "La extrema derecha no apuesta por la convivencia", ha recalcado.

Además, se ha apuntado que la insularidad agrava todos los problemas que están viviendo los asalariados, y se ha lamentado la incidencia que está teniendo en los servicios públicos, con plazas sin cubrir.

Pedro Homar, de UGT / M. Mielniezuk

Medidas

Por otro lado, García ha considerado que ha llegado el momento de plantear movilizaciones para exigir una vivienda más asequible, y tanto él como Homar han reclamado al Govern ayudas directas para los ciudadanos para que puedan afrontar la actual escalada de precios, como mantener la gratuidad del transporte público durante 2027, o para los fijos discontinuos durante la temporada baja.

Sobre la regularización de inmigrantes, el representante de CCOO ha lamentado la hipocresía del PP en este tema, mientras que el dirigente de UGT la ha valorado, pero considerando que es un "fracaso del sistema", dado que al hacerse de golpe tensiona los servicios públicos, genera colas y favorece a las mafias que comercializan con la obtención de citas. En cualquier caso, Homar ha respaldado que se normalice la situación de personas que están contribuyendo en la generación de riqueza.