Los hoteleros mallorquines se preparan para la avalancha de turistas que acudirán por el eclipse solar

Los hoteleros de Mallorca están trabajando en el diseño de experiencias turísticas "con valor añadido" para incentivar a sus clientes a observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde los propios establecimientos y así tratar de minimizar los desplazamientos por la isla.

Es una de las cuestiones que se ha abordado en la jornada técnica 'Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor', que se ha celebrado la mañana de este viernes en la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Comisión de Comunicación y Turismo del Eclipse creada por el Govern y ha tenido como objetivo dotar a las empresas de herramientas para prepararse con antelación, ofrecer una experiencia de valor y contribuir a una gestión ordenada de los flujos de personas.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha destacado la intención de los hoteleros de "profesionalizar" la observación del eclipse solar desde sus establecimientos de la mano de expertos.

De este modo, ya están trabajando en el diseño de experiencias turísticas y científicas "con valor añadido" que permitan a los clientes, de forma voluntaria, observar el fenómeno sin salir del hotel.

Según ha sostenido en declaraciones a los medios, esto permitirá gestionar mejor los flujos de personas ante las previsibles aglomeraciones y posibles cortes de carreteras.

"El hecho de ofrecer algo atractivo puede contribuir a que haya menos desplazamientos", ha apuntado.

Esto se podría conseguir, según Aguiló, a través de "un producto con un plus", con un componente creativo vinculado al conocimiento y a la ciencia, que convierta el evento en un recuerdo memorable.

En la misma línea se ha expresado el fundador y director de Polaris Menorca, Javier Ares, quien ha subrayado la necesidad de planificar la operatividad ante un fenómeno "único e irrepetible" que congregará a mucha gente en un espacio reducido como Mallorca.

"El mensaje es claro: hay que planificar para evitar un posible caos circulatorio y problemas de seguridad", ha remarcado.

Entre las opciones planteadas está la de ofrecer una "experiencia irrepetible" en los hoteles, que abarque no solo el momento del eclipse, sino también los instantes previos y posteriores.

Preguntada por la ocupación hotelera, Aguiló ha señalado que ya hay reservas anticipadas de representantes del sector científico, aunque ha aclarado que no recibirán un trato diferenciado.

"La capacidad es la que es. La motivación es indistinta y no afectará a nuestra operativa", ha zanjado.

La jornada ha reunido a representantes de diversas cadenas y establecimientos hoteleros, interesados en estas propuestas.

Los participantes han calificado el eclipse como un "momento estratégico" para Mallorca, con un impacto directo en la percepción del destino, la calidad de la experiencia del visitante y la capacidad de respuesta del sector.

El encuentro ha abordado tres dimensiones: la operativa, la experiencial y la de destino, alineadas con las recomendaciones autonómicas.

Además, los próximos 29 y 30 de abril se realizará un ejercicio de predicción de visibilidad impulsado por el Govern, que permitirá simular la posición del sol, mejorar la planificación operativa y reforzar aspectos clave como la protección ocular.