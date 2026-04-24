Ya hay fecha para el inicio de las obras en la rotonda de la carretera de Sóller: Durarán12 meses, costarán cuatro millones de euros y supondrán restricciones y desvíos

Las obras de reforma y ampliación de la rotonda de la carretera de Sóller, junto a la estación de la ITV, uno de los proyectos más importantes de carreteras del Consell de Mallorca, debían empezar el pasado mes de enero, según las previsiones expresadas por la institución insular, pero el proceso de adjudicación de los trabajos, no resuelto hasta el pasado 19 de marzo, ha retrasado su inicio hasta el mes de mayo, con un presupuesto de 4,07 millones de euros, un plazo de ejecución de doce meses y restricciones y desvíos de la circulación mientras se prolongue la reforma.

Entre las cuatro propuestas presentadas al concurso, las obras han sido finalmente adjudicadas a la constructora ibicenca Hermanos Parrot, que ejecutará uno de los proyectos estrella del Plan de Accesos a Palma del Consell de Mallorca. El objetivo es descongestionar una de las entradas y salidas más conflictivas de la ciudad, punto de enlace entre el Polígono de Son Castelló, la estación de la ITV, el hospital Son Espases, la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.

La institución insular considera que se trata de un punto crítico de la red viaria cuya configuración no da respuesta actualmente a las necesidades del tráfico, como lo demuestra el hecho de que en los últimos veinte años haya pasado de puntas de tráfico de 36.000 vehículos al día a otras de 48.000 vehículos al día.

Configuración de la nueva rotonda de la carretera de Sóller / Consell de Mallorca

De 55 a 85 metros de diámetro con la incorporación de dos carriles cero

El nuevo diseño de la rotonda ampliará su diámetro de los 55 metros actuales hasta los 85, con la intención de darle más capacidad de acogida de vehículos y poder reducir retenciones. Al mismo tiempo se crea una salida y una entrada directa para ir al barrio de Son Sardina y se mejora la del Camí dels Reis en dirección al hospital de Son Espases. También se construirán carriles cero o accesos directos para que los vehículos con origen Son Castelló y Son Espases no tengan que entrar en el interior de la rotonda.

Del mismo modo el proyecto desarrollará un acceso directo a las instalaciones de Emaya de Son Pax, lo que aliviará el tráfico en ese punto de Camí dels Reis cercano a la rotonda. Además, creará un aparcamiento en el Camí de Passatemps y dejará preparada la infraestructura para el futuro vial cívico -peatones y bicicletas- entre el Hospital de Son Espases y la carretera de Sóller que prevé construir el Ayuntamiento de Palma, dando continuidad al que ya existe entre la rotonda de Establiments y Son Espases.

El Consell de Mallorca obliga a la empresa adjudicataria a presentar un programa de los trabajos teniendo en cuenta que ha de mantener el tráfico público en el tramo de la carretera y en todas las servidumbres afectadas. Y hacerlo en las condiciones más favorables posibles, tanto desde el punto de vista de la comodidad como de la seguridad. No obstante, fuentes consultadas dan por hecho que para la realización de los trabajos las restricciones y los desvíos del tráfico serán inevitables durante el transcurso de las obras, que coincidirán en su primera fase con los meses de verano para reducir su afectación.