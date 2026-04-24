"Hay camisetas, pero no hay niños": las familias del CEIP Son Pisà continúan la protesta por el 'caso Roldán'

Las familias del CEIP Son Pisà han continuado este viernes su protesta contra la reincorporación del docente investigado por presuntos abusos sexuales. Los padres y madre se han reivindicado con una acción simbólica: colgar camisetas en la valla del centro para visibilizar el absentismo escolar. "Hay camisetas, pero no hay niños", resumían algunos de los padres asistentes en la puerta del colegio.

Las prendas, muchas de ellas con los nombres de los alumnos, incluyen mensajes como "prótegeme", "quiero un colegio seguro", "te cuidaremos para que vuelvas a ser una escuela segura", "¿dónde queda mi derecho a jugar y aprender en una escuela segura?", o "protejamos a los niños". De esta forma, las familias han podido evidenciar que, pese a la presencia de estas camisetas, cada vez son menos los alumnos que acuden a clase.

Según explican los padres presentes en la entrada, este viernes han entrado al colegio menos alumnos que ayer. "Unos 50 niños", estima una madre, cifra muy inferior a la habitual. Aún así, subrayan que muchos de los que asisten lo hacen por necesidad al no tener otra alternativa donde quedarse. "Entendemos las situaciones de cada familia", reconocen, en un contexto en el que estiman que el absentismo ronda el 60% del alumnado.

La protestas se mantiene, aunque con menos familias presentes que los días anteriores, mientras los padres denuncian la falta de avances tras las reuniones mantenidas con la administración educativa. "El anucio fue muy bonito, pero no hemos avanzado. Seguimos teniendo el mismo problema", critica un padre en relación a la reforma de ley prometida por el Gobierno central.

A su vez, las familias se están organizando para dar cobertura a los menores que no acuden al centro, en coordinación con entidades del barrio y desde APIMA plantean nuevas reuniones para trasladar su malestar a los responsables educativos.