El Govern paga 2,37 millones de euros a Baleària por el descuento de residente en transporte marítimo
La cuantía autorizada corresponde a las reducciones en el precio de los billetes en las líneas regulares que conectan las distintas islas del archipiélago
El Consell de Govern ha dado luz verde a una compensación económica de 2,3 millones de euros a la naviera Baleària para cubrir el coste de los descuentos aplicados a residentes en el transporte marítimo interinsular durante el cuarto trimestre de 2025. La medida responde, explica el Govern, a la necesidad de equilibrar el impacto económico que asumen las compañías al aplicar tarifas bonificadas y asegurar así la continuidad del servicio en condiciones de accesibilidad.
La cuantía autorizada corresponde a las reducciones en el precio de los billetes en las líneas regulares que conectan las distintas islas del archipiélago. Según ha informado el Ejecutivo, el importe ha sido justificado por la propia empresa operadora y posteriormente validado por los servicios técnicos de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, que han comprobado la adecuación de los datos aportados.
El expediente se inició tras la solicitud presentada por Baleària el pasado 27 de marzo de 2026, en la que la compañía acreditó los descuentos aplicados a los usuarios residentes en Baleares. Como es habitual en este tipo de procedimientos, la administración autonómica ha revisado la documentación para verificar que las bonificaciones se ajustan a los criterios establecidos. Dado que el importe supera el millón de euros, la normativa presupuestaria autonómica obliga a que este tipo de gastos cuenten con la autorización previa del Consell de Govern, un trámite que garantiza el control sobre las partidas de mayor volumen económico. Con esta aprobación, el Ejecutivo habilita formalmente el pago a la naviera.
Sostener el sistema de bonificaciones
Estas compensaciones forman parte del mecanismo que permite mantener el sistema de descuentos para residentes en el transporte marítimo interinsular, detalla el Ejecutivo autonómico. Las navieras aplican directamente la rebaja en el precio de los billetes, pero posteriormente deben ser compensadas por la administración para cubrir el diferencial económico.
El objetivo de este modelo es facilitar la movilidad de los ciudadanos entre islas mediante tarifas reducidas y asegurar que las empresas operadoras puedan prestar el servicio en condiciones de sostenibilidad económica. Sin este equilibrio, el sistema de bonificaciones podría generar tensiones en la viabilidad de las rutas. Con esta autorización, el Govern reivindica su compromiso con la conectividad interinsular como un elemento estructural de la cohesión territorial en Baleares.
El Ejecutivo subraya que estas ayudas permiten mantener una red de conexiones accesible y eficiente, evitando que el coste del transporte se convierta en una barrera para los desplazamientos cotidianos de la población. En este sentido, la política de bonificaciones se consolida como una herramienta clave dentro del modelo de movilidad del archipiélago.La compensación aprobada para Baleària se suma a otras partidas destinadas a sostener el sistema de transporte público en las islas, en un esquema en el que la intervención pública resulta determinante para equilibrar costes y garantizar el de la ciudadanía a servicios básicos.
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