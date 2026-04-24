La feria náutica reúne a 600 barcos y convierte a Palma en el epicentro mundial de la náutica

Palma volverá a convertirse la próxima semana en el epicentro mundial del mundo de la náutica. La denominada feria Palma International Boat Show se celebrará en el muelle entre el miércoles día 29 de abril hasta el sábado dos de mayo, y se podrán ver espectaculares embarcaciones de todas las modalidades de la náutica. El evento ha sido presentado esta mañana por los responsables políticos, que han destacado la importancia del negocio náutico como motor de la economía de las islas.

Esta feria especializada lleva más de 40 años celebrándose en el mismo escenario, que permite visitar embarcaciones tanto en el mar, como en el área peatonal. No se trata solo de exponer las embarcaciones que se han construido, sino dar luz a todas las empresas que trabajan en el entorno de la náutica. De hecho, solo en Baleares esta industria cuenta con alrededor de unas mil empresas y crea unos 5.000 empleos. Además, genera cientos de millones de euros. Palma es, sin duda, unas de las principales áreas mundiales en el mantenimiento y reparación de embarcaciones.

Los visitantes podrán observar esta edición alrededor de unas 600 embarcaciones. La mitad de ellas estarán en el mar. Estos días habrá la mayor concentración de Europa de veleros de gran eslora. El más destacado es la embarcación de 60 metros. Y es que los astilleros eligen este evento en Palma para dar a conocer las últimas novedades del mercado. Es una oportunidad para atraer a los clientes, la mayoría con gran capacidad económica. En Palma es donde se realiza el primer contacto si el cliente está interesado en comprar una determinada embarcación y después se cierra la operación en otro lugar. Lo cierto es que los interesados podrán observar tanto barcos de gran tamaño, como embarcaciones pequeñas.

La feria también contará con 310 expositores y este año, como ya viene ocurriendo en los últimos años, muchas empresas se han quedado en la lista de espera, porque no hay espacio suficiente para que todos puedan mostrar sus productos.

La feria tiene tres espacios diferenciados en función de la dimensión de los yates. En el área donde se expondrán los llamados megayates se podrá observar los avances en innovación, propulsión sostenible, las tecnologías avanzadas y sobre todo los espectaculares diseños interiores fabricados a medida.

Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, ha explicado esta mañana que esta feria de Palma se convierte en una cita imprescindible para el mundo de la náutica y Mallorca será durante estos días el principal escaparate del mundo de esta industria. Recordó la importancia como motor económico que representa la náutica, además del papel clave que tiene este sector, por la cultura y la tradición lograda durante años. Sanz también recordó el interés que existe para potenciar la isla como un lugar clave para sector de la reparación de embarcaciones y recordó que las empresas ofrecer miles de empleos de un alto nivel de especialización.

El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro destacó que la bahía de Palma volverá a convertirse la próxima semana en la capital mundial del mundo de la náutica, lo que supone una gran responsabilidad. Agradeció a las empresas que colaboran en la organización, pero sobre todo por los logros conseguidas por las firmas locales, que ayudan a convertir la industria de la náutica en uno de los principales motores económicos.

Otro de los aspectos positivos que genera la organización anual de este evento es el volumen de negocio y el impacto económico que consigue la feria náutica en la ciudad de Palma. Al atraer a miles de personas, como lo demuestra que el año pasado hubo más de 30 mil visitantes, el impacto económico que ello genera va a superar los 20 millones de euros.