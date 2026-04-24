El diplomático Carles Casajuana advierte en Palma del colapso del orden internacional y pide reformarlo ante el auge del populismo

El diplomático y embajador español Carles Casajuana ha advertido este viernes de la crisis que atraviesa el sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, al que considera “desfasado ante los cambios económicos y sociales de las últimas décadas”. Lo ha hecho en una atención a los medios previa a la mesa redonda celebrada en la UIB sobre el papel del Derecho internacional en el contexto global actual, en la que también ha participado la investigadora del CIDOB, Carme Colomina.

Durante el acto, Casajuana ha defendido que el orden multilateral “ha sido clave para el progreso mundial”, destacando especialmente la reducción de la pobreza, que ha pasado “de afectar a la mitad de la población mundial a cerca del 10%”. Sin embargo, ha advertido que ese mismo éxito ha transformado el equilibrio global y ha generado efectos imprevistos, como “una mayor competencia económica y un aumento de las desigualdades dentro de los países”.

Asimismo, ha afirmado que la pérdida de legitimidad de instituciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, unida al incumplimiento de normas por parte de grandes Estados como Estados Unidos o Rusia, “está erosionando la eficacia del Derecho internacional".

Casajuana también ha relacionado este contexto con el auge del populismo. Según ha explicado, parte del electorado opta por “propuestas que prometen cambios profundos, aunque después no se cumplan o incluso generen más problemas”. Aun así, ha dejado una puerta abierta al optimismo al hablar de un posible “punto de inflexión”, ya que algunos ciudadanos empiezan a desconfiar de esas soluciones radicales. “No se trata de romper el sistema, sino de adaptarlo”, ha señalado.

El malestar global impulsa nuevas alianzas internacionales

Por su parte, Colomina ha puesto el foco en “la desigualdad como origen del malestar global", aunque ha destacado el papel activo de las generaciones más jóvenes en distintas protestas alrededor del mundo. La investigadora también ha advertido del impacto del liderazgo de Estados Unidos tanto a nivel internacional como interno, donde “la polarización política sigue creciendo”. No obstante, ha manifestado que están surgiendo “nuevas alianzas entre países al margen de la influencia estadounidense”, un fenómeno que, a su juicio, marcará el futuro del orden global.