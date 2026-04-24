Costa contrapone la comparecencia de Rajoy en el juicio del caso Kitchen con la declaración de Armengol: "Al menos ha ido"

El vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha defendido este viernes la actuación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen y ha aprovechado para marcar distancias con la presidenta del Congreso y líder del PSIB, Francina Armengol, a la que ha reprochado no haber comparecido de forma presencial en otro procedimiento judicial.

Costa ha expresado su "máximo respeto al señor Rajoy y a sus declaraciones" tras su comparecencia en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada del caso Kitchen, donde el exjefe del Ejecutivo acudió a declarar como testigo. "Al menos ha ido, se ha personado y ha prestado declaración presencial", ha subrayado el portavoz del Govern sobre el exdirigente del PP.

En contraste, Costa ha deslizado una crítica explícita hacia Armengol, al señalar que, frente a la comparecencia presencial de Rajoy, "otra persona decidía enviar un correo electrónico". Aunque no la ha mencionado en ese momento, la referencia apunta directamente a la dirigente socialista, que optó por responder por escrito en la causa judicial que investiga la compra de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.

El vicepresidente ha utilizado esta comparación para introducir un elemento de contraste político entre ambas actuaciones, en un contexto en el que el caso Kitchen, relacionado con el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, vuelve a situar al Partido Popular en el foco judicial.

Pese a ello, Costa ha evitado entrar en el fondo del caso y ha centrado su intervención en la forma en la que se han producido las declaraciones. Su mensaje ha girado en torno a la idea de que Rajoy ha cumplido con su obligación de comparecer ante la justicia, frente a otras opciones que, a su juicio, implican un menor grado de implicación.

Declaración de Armengol

El pasado 7 de abril, la expresidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso negó cualquier implicación en la contratación de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia e insisitó en que desconocía los expedientes administrativos durante la emergencia sanitaria.

En este sentido, afirmó: "Como Presidenta del Govern, y más en aquellos momentos en los que todo giraba en torno a la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo". Y añadía: "La Presidencia del Govern no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar".

Sin embargo, el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, que investiga una parte de la trama Koldo, evidencia una retahíla de mensajes entre la socialista y el antiguo asesor y hombre de confianza del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García.