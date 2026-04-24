Cáritas Mallorca exige más control ante la venta ilegal de citas en Extranjería en pleno proceso de regularización: "Se aprovechan de la situación de desesperación"

Cáritas ha mostrado su rechazo ante la proliferación de la venta ilegal de citas previas para trámites de Extranjería, una práctica que, según advierte la entidad, se ha intensificado en Mallorca en el contexto del actual proceso de regularización extraordinaria. Desde la organización señalan que se trata de una problemática que no es nueva en la isla. "Rechazamos esta situación de hacer negocio con las citas. Es una situación que no es nueva en la oficina de Extranjería, que ya se produce desde hace tiempo y que ahora, con este proceso de regularización, ha vuelto a aparecer", señalan desde la organización.

Cáritas subraya que detrás de este fenómeno hay un aprovechamiento directo de la vulnerabilidad de muchas personas migrantes. "Hay gente que se aprovecha de la situación de desesperación de personas vulnerables", indican, al tiempo que advierten de que algunas personas llegan a creer erróneamente que deben pagar por estos trámites: "Piensan que deben pagar por estas gestiones y nosotros insistimos en que no es así". La entidad insiste en que las citas son gratuitas, aunque reconoce las dificultades reales para acceder a ellas por los canales oficiales. "No tienen que pagar por pedir cita, pero la realidad es que es muy difícil encontrarla", explican.

Esta situación, unida a la urgencia por regularizar su situación administrativa, empuja a muchas personas a recurrir a estos servicios ilegales: "Ante la necesidad de tramitar los papeles y querer resolver la situación lo antes posible, las personas pagan, lamentablemente". Por ello, Cáritas considera necesario reforzar los mecanismos de control del sistema: "Entendemos que se debería controlar más el sistema de cita previa".

Desde Médicos de Mundo recuerdan que todos los trámites relativos al proceso de regularización extraordinaria son gratuitos. Las personas que lo inician pueden acudir a entidades públicas, como las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC), la Oficina de Información al Migrante (OFIM), los servicios sociales de los ayuntamientos o la propia Oficina de Extranjería, así como a entidades sociales acreditadas que se encargan de tramitar los expedientes, emitir el informe de vulnerabilidad necesario y registrar la solicitud en las plataformas habilitadas por el Ministerio. También existe la posibilidad de registrar el expediente en oficinas de Correos. Para ello, deben solicitar cita previa a través del teléfono 060.

Conversación a través de WhatsApp con uno de los individuos que mercadea con las citas previas. / DM

"Para la regularización no es necesario sacar citas"

Por su parte, la abogada especialista en Extranjería Lola Puertas, con más de dos décadas de experiencia, contextualiza el problema desde el funcionamiento administrativo de los trámites y las dificultades de acceso que enfrentan los migrantes. Según explica, no siempre es imprescindible obtener una cita previa para iniciar el proceso de regularización: "Para hacer el trámite de la regularización no es necesario sacar citas porque, si tienes certificado digital o alguien que conoces lo tiene, se puede presentar telemáticamente". Sin embargo, en la práctica, muchas personas no disponen de los medios necesarios para ello.

"Muchos de ellos, porque no tienen medios o no controlan la plataforma, deciden ir a un locutorio y pagar para que les saquen la cita", señala, insistiendo en que "son todas gratuitas". La obtención de esos turnos presenta además una contradicción de base. "Para pedir cita necesitas el certificado digital y, como están en situación irregular, es una contradicción", expone, lo que obliga a muchos a depender de terceros que sí disponen de ese acceso.

Puertas también destaca el componente emocional y la presión que sienten las personas migrantes ante la oportunidad de regularizar su situación. "Se piensan que si no lo presentan el primer día no les saldrá... ven tan cerca la posibilidad de regularizarse", explica, lo que contribuye a que acepten pagar por algo que en realidad es gratuito. En este contexto, advierte de que siempre hay quienes sacan rédito económico de esta situación: "Hay gente que se aprovecha siempre, por eso se recomienda acudir a un profesional, que además puede resultar más económico".

Una farola en el barrio de Foners de Palma con un anuncio de venta de citas. / DM

La abogada reconoce que se han introducido medidas para intentar frenar estas prácticas, como el uso del certificado digital o sistemas vinculados a la identificación personal, pero admite que no son soluciones definitivas."Es complicado buscar instrumentos que no lleven a esta comercialización de las citas". Además, recuerda que este problema no es nuevo y que el sistema ha cambiado con el tiempo. "Hace años, cuando te salía la resolución, ya te venía con la cita para poner huellas", recuerda, en contraste con el modelo actual, donde la acumulación de citas por parte de terceros puede generar escasez de las mismas en los portales web.

Por último, Puertas apunta también a factores culturales y tecnológicos a los que se enfrenta gran parte de la población migrante. "En determinados países, si no pagas por un turno no lo consigues, lo tienen tan interiorizado que lo ven como algo normal", concluye. .