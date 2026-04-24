Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación en todos los municipios de Mallorca de las medidas excepcionales para controlar el Cerambyx cerdo, conocida en la isla como 'banyarriquer'.

La medida, recogida en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) del pasado 26 de marzo, permite ampliar a todo el territorio insular las actuaciones de control y gestión ante la expansión de la especie, detectada más allá de su ámbito habitual en la Serra de Tramuntana.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, los servicios técnicos han constatado una presencia creciente del 'banyarriquer' en encinares de otras zonas de la isla, así como en ejemplares aislados, con una afectación que supera los niveles técnicamente tolerables para garantizar un buen estado de conservación de las masas forestales.

"Esta ampliación nos permite actuar con más capacidad y de forma más anticipada ante la expansión del 'banyarriquer', con un enfoque claro de mejora de la sanidad forestal", ha explicado la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de esta medida es "proteger los encinares de Mallorca y evitar que la afectación siga avanzando, siempre desde el rigor técnico y garantizando la conservación de la especie".

El Govern ha invertido 4,8 millones de euros de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) en el proyecto 'Mejora fitosanitaria de la masa forestal de Baleares: bosques más sanos', que hasta 2028 prevé intervenir sobre cerca de 700 hectáreas de encinar público afectado por esta especie y por hongos patógenos.

Durante las últimas campañas se han instalado más de 7.000 trampas en fincas públicas de Mallorca, que han permitido capturar más de 7.000 ejemplares adultos, y se han llevado a cabo actuaciones de tala sanitaria en zonas afectadas.

La resolución autoriza, entre otras medidas, la instalación de trampas selectivas con atrayentes alimentarios, la tala sanitaria de los ejemplares gravemente afectados y el refuerzo de las tareas de seguimiento e inspección sobre el terreno.

Asimismo, establece obligaciones de control y seguimiento como la comunicación anual de capturas y la elaboración de informes técnicos por parte de los servicios competentes.

El 'banyarriquer' es un coleóptero que excava galerías en el interior de la madera de las encinas, hecho que debilita progresivamente los árboles y favorece la aparición de enfermedades.

Aunque se trata de una especie protegida a escala europea, ha defendido la Conselleria, su elevada densidad en Mallorca hace necesario aplicar mecanismos excepcionales para compatibilizar su conservación con la protección de los encinares.