Actualizan la aplicación que permite a los socorristas de Baleares notificar incidencias en tiempo real

El Govern balear ha presentado la versión 2.0 de la aplicación profesional SOS Platges, una herramienta dirigida a socorristas que permitirá notificar incidencias en tiempo real y mejorar la coordinación de los servicios de emergencia en el litoral.

La nueva plataforma, desarrollada por el propio Ejecutivo autonómico, introduce mejoras técnicas y operativas con el objetivo de reforzar la gestión de la seguridad en las playas y facilitar una respuesta más rápida ante cualquier incidente. Según explica el Govern, se trata de una herramienta escalable, diseñada para ampliar sus funcionalidades en los próximos años e integrarse en el ecosistema digital de los servicios públicos.

La aplicación permite a los profesionales comunicar de forma inmediata cualquier situación relevante, lo que favorece una gestión más eficiente y centralizada de la información. Esta evolución tecnológica se enmarca en la apuesta del Govern por la digitalización del litoral y la mejora de los sistemas de emergencia. Además, SOS Platges 2.0 está concebida como una plataforma interoperable, capaz de integrarse con otros desarrollos tecnológicos impulsados por la Administración autonómica para gestionar de manera transversal distintos servicios públicos.

En el desarrollo de la herramienta también ha participado el Ayuntamiento de Palma, cuyos técnicos han aportado experiencia durante la fase final de creación y en el periodo de pruebas, reforzando así el enfoque colaborativo del proyecto. La presentación de la aplicación se ha llevado a cabo en el ParcBit, en una jornada dirigida a los profesionales que utilizarán esta herramienta durante la temporada turística, con el objetivo de facilitar su implementación y uso operativo.

Una pieza clave

El lanzamiento de SOS Platges 2.0 se enmarca en la estrategia del Govern para avanzar hacia un modelo de gestión basado en datos y tecnología, especialmente en un contexto de alta presión turística sobre el litoral balear. Con esta actualización, el Ejecutivo autonómico busca consolidar un sistema que permita anticipar riesgos, mejorar la seguridad y optimizar la respuesta ante emergencias en las playas, en línea con otros proyectos tecnológicos orientados a la gestión inteligente del territorio.