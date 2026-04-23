Radiografía de Baleares en 2026: los nombres y apellidos que dominan las islas (y cómo están cambiando)
Antonio y María copan las primeras posiciones, aunque los datos del INE reflejan un giro generacional: Marc y Martina ya mandan entre los más jóvenes
¿Cuál es el nombre más común en Baleares? La respuesta la da elel Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus datos, a 1 de enero de 2025, Antonio y María siguen siendo los nombres más frecuentes entre los residentes de las islas.
Los nombres de "toda la vida" resisten
En el archipiélago viven actualmente unos 19.100 Antonios, lo que supone que 30 de cada 1.000 hombres llevan este nombre. Le siguen de cerca los Juan (14.000), José (11.000) y Francisco (10.000).
En el caso de las mujeres, el dominio de María es indiscutible con 18.500 residentes, seguida muy de cerca por nombres con fuerte arraigo local como Catalina (13.200), Margarita (11.300) y Antonia (11.300).
Cambio de ciclo: Marc y Martina ganan peso
Sin embargo, la fotografía cambia si miramos la evolución por décadas. Si bien durante casi un siglo nombres como Cristina o Pedro coparon los rankings, el arranque del siglo XXI marcó un punto de inflexión:
- En hombres: desde el año 2000, Marc se ha consolidado como el nombre preferido, desplazando a los clásicos Alejandro o Daniel.
- En mujeres: el primer puesto es una disputa constante entre Paula, Martina y María, reflejando una mayor diversidad en la elección de los padres actuales.
¿Y los apellidos? Martínez y Rodríguez, a la cabeza
Si hablamos de apellidos, la influencia de los flujos migratorios y la demografía nacional es evidente. Los apellidos más frecuentes en Baleares no son de origen autóctono, sino los más comunes en toda España:
- Martínez: 15.100 personas.
- Rodríguez: 13.800 personas.
- López: 13.800 personas.
- Sánchez: 13.300 personas.
- González: 13.300 personas.
Para encontrar el primer apellido de raíz balear en el "top", hay que bajar hasta el noveno puesto, donde resiste Pons, con 8.300 personas.
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
- Detenido un profesor del instituto de Artà por tocamientos a una alumna de unos 15 años
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación