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Radiografía de Baleares en 2026: los nombres y apellidos que dominan las islas (y cómo están cambiando)

Antonio y María copan las primeras posiciones, aunque los datos del INE reflejan un giro generacional: Marc y Martina ya mandan entre los más jóvenes

Gente en las inmediaciones de la catedral de Mallorca.

Gente en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Duna Márquez

EP

¿Cuál es el nombre más común en Baleares? La respuesta la da elel Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus datos, a 1 de enero de 2025, Antonio y María siguen siendo los nombres más frecuentes entre los residentes de las islas.

Tabla que muestra los nombres masculinos más frecuentes.

Los nombres de "toda la vida" resisten

En el archipiélago viven actualmente unos 19.100 Antonios, lo que supone que 30 de cada 1.000 hombres llevan este nombre. Le siguen de cerca los Juan (14.000), José (11.000) y Francisco (10.000).

En el caso de las mujeres, el dominio de María es indiscutible con 18.500 residentes, seguida muy de cerca por nombres con fuerte arraigo local como Catalina (13.200), Margarita (11.300) y Antonia (11.300).

Gráfico que muestra los nombres femeninos más frecuentes.

Cambio de ciclo: Marc y Martina ganan peso

Sin embargo, la fotografía cambia si miramos la evolución por décadas. Si bien durante casi un siglo nombres como Cristina o Pedro coparon los rankings, el arranque del siglo XXI marcó un punto de inflexión:

  • En hombres: desde el año 2000, Marc se ha consolidado como el nombre preferido, desplazando a los clásicos Alejandro o Daniel.
  • En mujeres: el primer puesto es una disputa constante entre Paula, Martina y María, reflejando una mayor diversidad en la elección de los padres actuales.

¿Y los apellidos? Martínez y Rodríguez, a la cabeza

Si hablamos de apellidos, la influencia de los flujos migratorios y la demografía nacional es evidente. Los apellidos más frecuentes en Baleares no son de origen autóctono, sino los más comunes en toda España:

  • Martínez: 15.100 personas.
  • Rodríguez: 13.800 personas.
  • López: 13.800 personas.
  • Sánchez: 13.300 personas.
  • González: 13.300 personas.

Noticias relacionadas

Para encontrar el primer apellido de raíz balear en el "top", hay que bajar hasta el noveno puesto, donde resiste Pons, con 8.300 personas.

Visualización de los apellidos más frecuentes.

TEMAS

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  • Mallorca
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