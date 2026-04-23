El negocio ilegal de la venta de citas prolifera en Mallorca en pleno proceso de regularización: "La consigo y te aviso, son 50 euros"

Esta semana se han podido ver largas colas frente a las oficinas de Extranjería de Palma. Hileras de migrantes que buscan formar parte del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central. Necesitan documentos, papeles, informes, el arraigo, lo de la vulnerabilidad. Se enfrentan a las barreras del idioma y la tecnología, a las complicaciones de la burocracia española. La vía telemática les abruma. Acuden presencialmente a despachos, sedes de Correos y edificios administrativos buscando donde empezar. Sin embargo, tanto en internet como en barrios como Son Gotleu o Pere Garau aparecen los facilitadores del proceso: organizaciones e individuos que, sin pudor y de forma totalmente accesible pero no menos ilegal, venden citas previas para el trámite de arraigo, imprescindible para adherirse a la regularización, y demás gestiones relacionadas.

La venta ilícita de citas para Extranjería, que alcanza otros organismos públicos como la Dirección General de Tráfico, no es algo nuevo ni en Mallorca ni en España. Carteles colgados en farolas de varios barrios de Ciutat ofrecen números de teléfono y promocionan esta actividad ilegal con total normalidad desde hace años. En locutorios de la capital y de Manacor, además, es relativamente fácil conseguir acceso a la compraventa de citas. Son establecimientos en contacto permanente con la población migrante de la isla, de cuyo desconocimiento se aprovechan para convencerles de que adquieran la cita a través de ellos y no a través de los canales oficiales. Hay locales que compiten con otros, librando una batalla de precios para ver quién vende más barato.

En la mayoría de los casos, grupos organizados o mafias con grandes conocimientos informáticos -hackers, básicamente- consiguen acaparar un elevado número de citas en la red que después distribuyen a un coste elevado, abusando también de la situación de vulnerabilidad de muchos de sus 'clientes', más si estos quieren entrar en el proceso de regularización extraordinaria. Por eso es prácticamente imposible hacerse con una cita a través de los portales digitales habilitados. Pocos lo consiguen con este método sin la ayuda de gestorías especializadas.

Una farola en el barrio de Foners de Palma con un anuncio de venta de citas. / DM

Para llegar hasta sus clientes, las mafias o individuos se ofrecen en grupos de Facebook o Telegram a los que resulta muy fácil acceder o, por el contrario, cuentan con intermediarios que, de forma personal, distribuyen los números de contacto entre determinados círculos sociales que potencialmente puedan hacer uso de sus servicios. En algunos casos, por desgracia, todo acaba en una estafa al comprador.

Este diario ha conseguido contactar con hasta dos individuos que aseguran vender citar para el trámite del arraigo extraordinario y para conseguir el informe de vulnerabilidad en Mallorca. También ha llegado hasta un tercer vendedor que, a diferencia de los demás, ofrecía citas para otros trámites administrativos.

"Consigo la cita y te aviso. 50 euros"

Todo empieza con un mensaje de WhatsApp a un número de teléfono español. "Hola buenas escribo por una cita de regularizar no se si teneis"; es lo primero que lee el vendedor. Pregunta por la provincia y, después de confirmar al interlocutor que operan también en Baleares, envía una captura del trámite de arraigo necesario para la regularización que aparece en la sede electrónica a la hora de sacar la cita previa. "Es esta?", pregunta. Confirmado su acierto, responde al segundo cuando se le consulta el precio. "Pásame tu pasaporte consigo la cita y te aviso. 50 euros", señala con rapidez.

El segundo vendedor contactado por Diario de Mallorca ofrece los mismos servicios con un trato muy distinto. En este caso, se intuye un patrón ciertamente robótico en el vendedor. La anterior conversación mantenía un tono y una redacción humana en todo momento, mientras que esta contiene mensajes más largos, sin errores y con emoticonos y signos de exclamación. El chat se entabla con una cuenta de empresa. Ofrecen sus servicios como abogados especializados en extranjería sin dar ningún nombre de la empresa ni ninguna dirección. Tampoco aparece información alguna en internet tras rastrear su número de teléfono. Su foto de perfil es una mujer trajeada creada con IA. Preguntado por el supuesto negocio, reconoce: "No soy una empresa ni una firma. Somos personas individuales".

Conversación a través de WhatsApp con uno de los individuos que mercadea con las citas previas. / DM

Tras preguntar por una cita para el arraigo o el informe de vulnerabilidad, especificando que se trata de un trámite para la regularización, se recibe un mensaje genérico al parecer automatizado: "Gracias por contactarnos! (...) Ofrecemos todo tipo de citas. Por favor indique su provincia, el tipo de cita que necesita y el grado de urgencia. Somos profesionales en nuestro trabajo. No es necesario pagar por adelantado". Especificada la provincia, llega la primera oferta. "Puedo conseguirte una cita. Solo cobro 120 euros. Primero debes reunir todos estos documentos", aseguran. Se le propone añadir un menor a la ecuación. Contesta: "Puedo hacer 100 por cada una si quieres dos citas".

La Policía Nacional combate estas prácticas con poca efectividad. Manacor, Toledo, Murcia, Albacete, Valencia; las detenciones por la venta ilegal de citas en oficinas de extranjería españolas se reproducen año tras año, aunque los sistemas de asignación de citas continuan colapsados. Los botines incautados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado oscilan entre los más de 40.000 euros encontrados en el domicilio de un hacker en Manacor y los 7.000 incautados en Valencia.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo deja claro en el portal web, abierto para facilitar información sobre la regularización: "IMPORTANTE: Las citas presenciales son GRATUITAS, nadie puede cobrarte por reservar o disponer de una cita presencial".