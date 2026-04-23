La ministra Sira Rego reconoce que "no tiene sentido" que Baleares siga recibiendo menores migrantes procedentes de otras comunidades

"Lógicamente una comunidad como Baleares que está recibiendo de manera propia llegadas de niños no acompañados, no tiene sentido por otro lado que se manden más niños y niñas y haya una política de acogida que tensione más los sistemas de acogida aquí en Baleares". La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, reconoce que "no tiene sentido" enviar a menores migrantes procededentes de otras comunidades a aquellos territorios ya tensionados por el fenómeno migratorio.

Así lo ha expresado la ministra después de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y con los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Llorenç Galmés, Adolfo Vilafranca, Vicent Marí y Óscar Portas, respectivamente, así como la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. Un encuentro que ambas partes han considerado positivo y donde se ha analizado la situación del archipiélago en relación al reparto de menores migrantes

Servicios tensionados

En este sentido, Sira Rego ha defendido que el real decreto de reparto está funcionando bien ya que "tiene en cuenta la realidad" de todos los territorios del país. "Obviamente en aquellos territorios donde hay más tensión, donde los servicios de acogida tienen más niños y niñas pues lógicamente no se siguen enviando y se prioriza otros territorios donde hay menos acogida, donde tienen servicios públicos menos tensionados", recalca. En el caso de Baleares, Rego recalca que hasta el momento tan solo han enviado a 4 menores procedentes de otras comunidades.

"No hay contingencia a la carta"

En cuanto a la petición del Govern autonómico de declarar la contingencia preventiva en Baleares para que no llegue ningún menor migrante más de otras comunidades, la ministra de Infancia y Juventud argumenta que "no están contempladas contingencias a la carta", destacando que el real decreto del reparto tiene en cuenta una serie de criterios e indicadores objetivos que se tienen que cumplir.

"El territorio no se puede autoevaluar y decidir cuándo está saturado o sobresaturado. Sería como si cada comunidad autónoma decidiera si está muy saturado o poco saturado un hospital. Necesitamos indicadores objetivos que garanticen que los derechos son universales y para ello hay que establecer una serie de indicadores generales que permitan dotar suficientemente los servicios", señala Rego.

La ministra insiste que desde el Gobierno Central siguen tendiendo la mano a Baleares para plantear mecanismos de coordinación y trabajar en este reparto de menores migrantes.

Prohens pide acelarar la repatriación

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido acelerar la repatriación de menores migrantes no acompañados que tienen contacto directo con sus familias y no están en una situación de desprotección. La presidenta también ha recordado que, según la Fiscalía de Menores de Balears, la atención a los menores migrantes no encaja plenamente en el sistema ordinario de protección, ya que se trata de una realidad vinculada a la política migratoria, competencia exclusiva del Estado.

La líder popular ha pedido la retirada del último decreto estatal que amplía la capacidad ordinaria de acogida en Balears, pasando de 406 a 434 plazas, lo que elevaría el umbral previo a la declaración de contingencia migratoria. Asimismo, ha solicitado la declaración de la contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores hacia las islas. Prohens también ha reclamado un mayor apoyo económico por parte del Gobierno de España para atender a los menores actualmente acogidos.

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La presidenta del Govern insiste en que "no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad", subrayando que el sistema "lleva tiempo desbordado" y que ya no es posible garantizar una atención en condiciones de dignidad. Además, ha destacado que la falta de recursos no es únicamente económica, sino también de infraestructuras y de profesionales disponibles.