Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: "Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil"

Niños y niñas de 0 a 3 años se enfrentan cada día a problemas de higiene en su centro escolar por la invasión de pavos reales salvajes. El Nau Escola, ubicado en el polígono de Can Valero de Palma, vive una situación de creciente preocupación ante la persistencia de la presencia de estos animales, que rondan la treintena y que acceden diariamente a sus instalaciones.

Lo que comenzó hace tres cursos como la presencia aislada de unos pocos ejemplares se ha convertido en una problemática estructural que afecta gravemente al día a día del centro, especialmente en los espacios dedicados a la etapa de educación Infantil. La proliferación de estos animales ha generado -según la dirección y los padres y madres consultados por este diario- "un conflicto de salubridad e higiene" que obliga al personal del centro a realizar labores de limpieza extraordinarias cada mañana antes del inicio de la jornada lectiva.

Según explican los afectados, han intentado canalizar esta situación a través de las vías oficiales durante meses, sin obtener una solución definitiva. Tal como señalan desde la dirección del centro, existe una compleja dinámica de competencias entre diferentes instituciones que ha derivado en una parálisis administrativa. Tanto es así que explican que han "llamado a todas las instituciones que se nos ha ocurrido, hemos dado parte al Ayuntamiento, Cort lo ha derivado a Son Reus, hemos hablado con el COFIB [Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears]; bueno, pues entre ellos se van pasando la pelota y no nos dan ninguna solución", relatan.

El malestar entre las familias ha ido en aumento ante el silencio administrativo. En noviembre del pasado año, el centro tuvo una toma de contacto directa con representantes de las autoridades competentes -según cuentan- quienes reconocieron ser conocedores de la problemática. En aquella reunión- según traslada la dirección- se argumentó que el fenómeno de los pavos reales en Palma es "una cosa muy generalizada" que afecta a distintas zonas de la ciudad, como Gènova o Sant Agustí, y que la administración local "carece de los medios técnicos propios para gestionar una colonia de este tipo".

Aquel encuentro se saldó con la promesa por parte de las autoridades de contratar a una empresa externa especializada y de informar al centro sobre los pasos a seguir. Sin embargo, el compromiso quedó en papel mojado. "Desde noviembre ellos se comprometieron a explicarnos cuáles serían los pasos que se irían dando y desde ese mes hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación y tampoco se ha hecho ninguna intervención, porque los pavos no paran de crecer", lamentan desde el centro.

Un niño observa a los pavos reales en el patio en el que está jugando. / Nau Escola

Riesgo sanitario

La situación ha alcanzado un punto crítico con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas en la isla. El patio de Infantil, zona de juego habitual de los alumnos de menor edad, se ve diariamente afectado por la acumulación de excrementos. Las familias han formalizado quejas individuales a través de los formularios oficiales, expresando su temor no solo por la insalubridad que esto conlleva, sino también por los posibles riesgos derivados del comportamiento de los animales en un entorno con niños pequeños.

En uno de los escritos remitidos por una de las familias a las autoridades el pasado mes de enero, se exponía claramente la gravedad del asunto: "Esta situación genera suciedad y excrementos en las zonas de uso infantil, obligando a realizar labores de limpieza diarias tanto por motivos de higiene como para evitar posibles riesgos para la salud del alumnado. Además del aspecto sanitario, existe un riesgo añadido derivado del comportamiento de los propios animales en un espacio donde conviven niños pequeños".

Colonias felinas

Uno de los factores determinantes para que los pavos reales hayan establecido su base de operaciones en el entorno de Nau Escola es la disponibilidad constante de alimento, explica la dirección. Y es que, como manifiesta, en el polígono de Can Valero existen colonias felinas que son alimentadas habitualmente, lo que ha facilitado que las aves permanezcan en la zona al encontrar comida fácil y abundante. Este "efecto llamada" ha propiciado que, lejos de dispersarse, el grupo de ejemplares se haya ido multiplicando, consolidando su presencia en las inmediaciones y dentro del recinto escolar.

Sobre la dinámica de los animales, la dirección señala que "si encuentran alguna puerta abierta por la tarde, que no hay mucha gente, solamente personal de limpieza, entran. Pero por las mañanas, sobre todo en el área de Infantil, en los espacios exteriores, lo dejan todo lleno de excrementos. Entonces tenemos que llegar más temprano por la mañana para limpiar, porque es de un nivel de insalubridad tremendo".