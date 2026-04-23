La inspección del Consejo General del Poder Judicial en la Audiencia de Palma detecta “una situación difícil”

La inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevada a cabo el pasado mes de febrero en las secciones penales de la Audiencia de Palma debido al colapso de casos que padecen detectó “una situación difícil”. Así, lo confirmó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, durante la presentación de la memoria de 2025.

Tras la auditoría, se hicieron una serie de recomendaciones para tratar de solucionar el problema existente, como por ejemplo, redoblar los esfuerzos para celebrar más juicios. De hecho, este mes de abril ya se están desdoblando las secciones penales en dos salas, lo que permite duplicar la celebración de juicios orales.

Carlos Gómez indicó ayer que el verdadero cuello de botella está en el señalamiento de los juicios y no en la instrucción de los casos. En este sentido, detalló que se están estudiando otras propuestas para mitigar la saturación y la sobrecarga de trabajo que sufren la Sección Primera y la Sección Segunda, si bien esta última es la que se encuentra en una situación más delicada, ya que a finales de 2025 señalaba juicios para junio de 2030.

“Un juez que tiene que señalar en 2030 no está muy contento, no nos produce ninguna satisfacción”, aseguró ayer el presidente del TSJB. “Nunca llegaremos a la situación que todos querríamos de señalar vistas rápidamente. Los jueces no están contentos de este retraso”, reiteró Gómez.

El presidente de la alto tribunal del archipiélago hizo hincapié en que la inspección del Consejo General del Poder Judicial no apunta a ninguna responsabilidad del presidente anterior de la Audiencia Provincial, Diego Gómez- Reino, ni del actual, Gabriel Oliver.

Precisamente, en 2022, año en el que Diego Gómez- Reino dejó de ser presidente de la Audiencia de Palma al incorporarse al TSJB, había 732 casos pendientes en las dos secciones penales del órgano judicial. Tres años después, en 2025 hay 1.743 asuntos pendientes. “En estos últimos años se ha incrementado la cifra de forma exponencial”, reconoció ayer al mediodía Carlos Gómez.

Situación en 2025

En 2025, se dispararon un 83% los casos pendientes en las secciones penales de la Audiencia Provincial, que redujo su capacidad resolutiva un 8,47% y vio cómo descendía la entrada de asuntos un 4,19%.

En la Sección Primera, de los procedimientos que se siguen en primera instancia a principios de 2025 había 293 asuntos en trámite. Durante el año entraron 221 casos y se resolvieron 155. Al final del ejercicio, quedaban pendientes 359 asuntos.

Mientras, en la Sección Segunda, de los procedimientos que se tramitan en primera instancia al inicio de 2025 había 329 asuntos en trámite, entraron 271 y se resolvieron 123. Al final del año quedaban pendientes 1.292 casos.

El incremento de la pendencia en esta sección se debe al gran volumen de recursos pendientes que han aflorado en el último boletín estadístico correspondiente al cuarto trimestre de 2025. En cualquier caso, se espera que el refuerzo de magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJB, que se concentra en la tramitación de los recursos, contribuya a reducir estos casos pendientes.

Además, la Sección Segunda se encarga de resolver los recursos en materia de violencia de género, lo que comporta una carga adicional en la entrada de asuntos, tanto en procedimientos en primera instancia como en recursos.

La estadística también refleja que a finales de 2025 la Sección Primera señalaba juicios para octubre de 2027, mientras que la Sección Segunda lo hacía para junio de 2030. Esta diferencia responde, según la memoria del TSJB, no solo a la diferencia de la pendencia entre las dos Salas, sino también a modelos de gestión de agenda diferentes.

Ambas secciones penales continúan sometidas a una gran carga de trabajo. Según la memoria del TSJB, se trata de órganos judiciales “altamente tensionados” por el considerable número de procedimientos pendientes de resolución, especialmente en primera instancia. La reducción en la resolución de casos se explica, en buena medida, por la celebración en la Sección Segunda de varios macrojuicios que se han prolongado durante periodos muy extensos.