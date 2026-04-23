"Iberia nos ha dejado tirados", denuncia un grupo del Imserso de 49 leoneses que lleva desde las diez de la mañana en el aeropuerto de Palma esperando la salida de su avión
Habían pasado ocho días de vacaciones en un hotel del Arenal de Llucmajor, en un viaje organizado por la agencia Mundicolor
Tras embarcar en el vuelo a las diez, han tenido que abandonar el avión y volver a la terminal "por problemas en el tren de aterrizaje" del vuelo de Iberia con destino León
Un grupo de 49 personas de León que ha viajado a Mallorca con el Imserso, alojándose durante ocho días en un hotel del Arenal de Llucmajor, lleva desde las diez de la mañana esperando en el aeropuerto de Palma la salida de su vuelo. "Iberia nos ha dejado tirados", denuncia María José Prada, portavoz del grupo, que explica que desde esa hora en que estaba programada la salida de su vuelo tanto la compañía aérea, como Mundicolor, la agencia organizadora del viaje, ha desatendido al grupo en la terminal de Son Sant Joan sin explicarles cuándo despegará finalmente el vuelo ni ofrecerles comida alguna.
"A las diez de la mañana embarcábamos en el vuelo de Iberia con destino a León para poner punto final a los ocho días de vacaciones que hemos pasado en Mallorca", explica María José Prada. "Pero cuando parecía que íbamos a despegar tras efectuar el embarque nos han comunicado que se ha detectado un problema en el tren de aterrizaje del avión y nos han mandado de regreso a la terminal, devolviéndonos también todo equipaje que había facturado previamente", detalla. "Y desde entonces, seis horas de retraso a las cuatro de la tarde, estamos aguardando a que nos den noticias o nos ofrezcan algún bono de comida, porque somos jubilados y llevamos desde primera hora de la mañana sin comer nada", denuncia.
En estos momentos, el grupo de 49 personas, todas naturales de León y localidades de la provincia, sigue aguardando noticias y una solución en la terminal de salidas del aeropuerto de Palma, cargando con todas las maletas.
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