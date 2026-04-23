Grande-Marlaska nombra a José Antonio Puebla nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario principal José Antonio Puebla nuevo jefe superior de Policía de Baleares. Puebla ya había estado en Baleares y se marchó a Madrid para asesorar al ministro. De esta manera se cubre la vacante dejada en las islas por el comisario José Luis Santafé al frente de la Policía Nacional en las islas, al ser nombrado nuevo Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo y trasladarse a la capital.

Hasta su nombramiento al frente de la Policía Nacional de Baleares, el comisario principal José Antonio Puebla ocupaba en la actualidad la responsabilidad de secretario general de la División de Personal. El nuevo jefe superior de las islas nació en Santander (Cantabria) e ingresó en la Policía Nacional como alumno de la escala ejecutiva en 1993. Ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025. También es licenciado en Derecho.

Respecto a su trayectoria policial, José Antonio Puebla se inició como inspector en la Jefatura Superior de Cataluña. Desde entonces ha ocupado diferentes responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial, la comisaría del distrito madrileño de Villa de Vallecas y la División de Cooperación Internacional.

Numerosas condecoraciones

En su anterior paso por la Jefatura Superior de Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también jefe provincial. A continuación se trasladó a Madrid para formar parte del Gabinete del Ministerio del Interior. Desde junio de 2025, ocupaba el cargo de secretario general de la División de Personal. Posee numerosas condecoraciones y reconocimientos.