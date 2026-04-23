El Govern vincula el abandono escolar con el modelo turístico: "Favorece una salida prematura de muchos jóvenes del sistema educativo"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha situado el modelo económico de Baleares en el centro del debate educativo al advertir ante la Comisión Europea de su impacto directo en el abandono escolar. Durante un encuentro en Bruselas con responsables comunitarios, el conseller ha defendido que la fuerte dependencia del turismo y la elevada demanda de empleo poco cualificado "favorece una salida prematura de muchos jóvenes del sistema educativo hacia el mercado de trabajo", lo que dificulta la consolidación de trayectorias formativas más largas.

Vera ha explicado que el patrón productivo de las Islas, basado en el turismo, genera un efecto de atracción temprana hacia el empleo que, si bien responde a las necesidades del mercado, actúa como incentivo para que parte del alumnado abandone los estudios antes de completar su formación. Esta dinámica, ha señalado, contribuye a mantener tasas de abandono educativo por encima de la media europea, pese a la mejora progresiva registrada en los últimos años.

El conseller de Educación se ha reunido en Bruselas con la directora de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Diana Jablonska, y con el adjunto en la Comisión, Michael Teutsch, en el marco de un encuentro para abordar distintos retos educativos compartidos.

En este contexto, el conseller ha planteado a la Comisión Europea la necesidad de avanzar hacia un cambio estructural que pase por introducir la obligatoriedad de la formación específica para trabajar en el sector turístico, así como de las cualificaciones profesionales asociadas. La propuesta del Govern es que desde las instituciones europeas se emita una recomendación a los Estados miembros para impulsar este requisito, con el objetivo de que pueda incorporarse posteriormente a la normativa laboral y a los convenios colectivos.

La intención, según ha expuesto Vera, es que la formación previa deje de ser un elemento accesorio y pase a convertirse en una condición indispensable para acceder a determinados puestos de trabajo en el sector, lo que permitiría elevar el nivel de cualificación de la mano de obra, mejorar la calidad del empleo y reducir la salida temprana del sistema educativo.

El planteamiento del Govern apunta así a una reordenación del equilibrio entre educación y mercado laboral en un territorio donde el turismo concentra buena parte de la actividad económica y del empleo. Desde el Ejecutivo autonómico consideran que la introducción de requisitos formativos obligatorios podría contribuir no solo a mejorar los indicadores educativos, sino también a avanzar hacia un modelo turístico más profesionalizado y menos dependiente de perfiles sin cualificación.

La iniciativa se enmarca en el debate más amplio sobre la sostenibilidad del modelo económico balear y su capacidad para generar oportunidades laborales de mayor valor añadido. En este sentido, el Govern defiende que reforzar la formación vinculada al turismo no supone limitar el acceso al empleo, sino ordenarlo y dotarlo de mayor calidad, alineando las necesidades del sector con los objetivos educativos y de cohesión social.

Con esta propuesta, Baleares busca situar en la agenda europea una problemática que comparte con otros territorios altamente turísticos y abrir la puerta a una estrategia comunitaria que vincule empleo, formación y competitividad en uno de los sectores clave de la economía del sur de Europa.