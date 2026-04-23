El Govern refuerza la vigilancia en el Parque Nacional de Cabrera con una nueva lancha rápida cabinada de doce metros

El Govern balear ha incorporado una nueva embarcación de alta velocidad para reforzar las tareas de vigilancia en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con una inversión de 375.311,75 euros.La nueva embarcación es una lancha semirrígida de 12 metros de eslora cabinada y está diseñada para operar a alta velocidad.

Se suma a la flota del parque, que ya dispone de seis embarcaciones, incluida una eléctrica, y permitirá intensificar el control en aguas abiertas y en la zona ampliada del espacio protegido, así como mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, presentó el miércoles la nueva embarcación, en un acto en el que también ha participado la directora del parque, Maria Valens.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro del convenio suscrito entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la comunidad autónoma. La iniciativa permite modernizar y ampliar los recursos destinados a la vigilancia y conservación de uno de los espacios naturales más valiosos del archipiélago.

Imagen de la nueva embarcación desde el interior de la cabina / CAIB

Durante la presentación de la embarcación, Simonet ha destacado que esta incorporación supone “un salto cualitativo en la vigilancia” y refuerza la capacidad de gestión ante el aumento de la presión sobre el medio marino. En este sentido, la medida forma parte del despliegue del Plan de Conservación Marina, orientado a fortalecer los recursos destinados a la protección de los espacios marinos. Por su parte, Valens ha subrayado que la embarcación permitirá optimizar el control tanto en aguas abiertas como en las zonas más sensibles, además de mejorar las tareas de seguimiento, conservación y apoyo logístico, así como el transporte y relevo del personal.

La adquisición también contribuye a reforzar la protección de la biodiversidad marina y terrestre del parque, al tiempo que impulsa la economía verde mediante el uso de equipamiento con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y durabilidad. El proyecto, ha explicado la Conselleria, está alineado con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cumple con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), conforme a la normativa europea vigente. Con esta iniciativa, el Govern continúa avanzando en la mejora de los medios destinados a la gestión de los espacios naturales protegidos y en la protección efectiva del medio marino en enclaves de alto valor ecológico como Cabrera.

Precisamente, en sus alegaciones al nuevo Plan de Gestión del Parque Nacional de Cabrera (PRUG), tanto el grupo ecologista GOBcomo la Fundación Marilles, presentaron propuestas de mejora de las áreas protegidas del Parque Nacional de Cabrera.