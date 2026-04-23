Puede que Marga Prohens lo haya olvidado, pero denunció desde su cargo que Balears ha llegado al límite de turistas y de habitantes. La presidenta ha superado en contundencia a cualquiera de sus predecesores, basta recordar el descacharrante «turismo es democracia» (Armengol). Sin embargo, cada vez que se le demanda que ponga manos a la obra, el Govern del PP a las órdenes de Vox se comporta como si administrara un archipiélago desierto y sediento de nuevos pobladores.

En la otra orilla, Pedro Sánchez ha sido un espadachín bravucón contra Trump, pero un cobarde redomado contra el lobby inmobiliario que asfixia a las clases medias españolas. Su ‘Plan Estatal de Vivienda para Pobres’ reincide en ignorar la invasión de los nómadas digitales. Aquí encajaría con un Govern que también vendería a todos los mallorquines por un plato de lentejas suecoalemanas.

El conflicto entre Moncloa y Consolat se deber a que el PP no desea una vigilancia de sus oscuros manejos. Véase la renuncia en sa Pobla al tanteo y retracto, un procedimiento que encarece Madrid. Además, el Estado «exige corresponsabilidad a las comunidades autónomas para gestionar y optimizar los fondos del Plan». Hasta aquí podíamos llegar, cuando los 168 millones prometidos a Balears y ajustados a la población del archipiélago emanan en la proporción de sesenta a cuarenta de Madrid y Palma.

El Govern distendido de Prohens, con su morrocotudo fracaso en el Alquiler Seguro plagiado a una inmobiliaria, odia la expresión de «zonas tensionadas». Si Prohens o alguien de su entorno se hubiera molestado en leer el ‘Plan’, comprobaría que el objetivo perverso de Sánchez consiste en promocionar la construcción en áreas saturadas.

En realidad, Gobierno y Govern niegan abrazados la evidencia de que Mallorca no necesita ni una vivienda más. Nadie va a rebajar el ocho por ciento de paro decretado por el BBVA en Balears.