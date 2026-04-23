Las familias del CEIP Son Pisà mantienen la huelga de alumnos y piden una reunión de alto nivel con Educación por el 'caso Roldán'

Más de una treintena de familiares de alumnos del CEIP Son Pisà se han concentrado a primera hora de la mañana frente al colegio en un ambiente de calma tensa con motivo del consejo escolar extraordinario celebrado entre representantes de la APIMA, la dirección del centro y un inspector de la conselleria de Educación para analizar la situación actual tras la reincorporación del docente Miquel Roldán. El encuentro ha servido para trasladar las inquietudes de los padres a la conselleria aunque estos, al ver que no se han tomado medidas concretas contra el profesor, han decidido mantener la huelga de alumnos que arrancó ayer con un seguimiento del 40%. Hoy, según los datos difundidos, el absentismo en el centro ha alcanzado el 60%.

A las nueve y media de la mañana arrancaba el encuentro entre las tres partes para abordar el 'caso Roldán'. Desde la llegada del docente al colegio, donde cubre una sustitución hasta el 28 de abril, familias y alumnos han evidenciado su incomodidad por su presencia en el CEIP y han exigido que sea reubicado o que directamente no pueda volver a ejercer como profesor. Ante este escenario, por el que ayer se reunieron más de 200 familias y el cual ha dado inicio a una huelga del alumnado hasta que no se resuelva la situación, se convocó una reunión a tres bandas para tratar de clarificar algunos aspectos y buscar una solución al conflicto.

Al término del encuentro, portavoces del APIMA han explicado a los familiares presentes que de momento no se ha tomado ninguna decisión concreta y que desde Educación han asegurado que trasladarían sus peticiones a la conselleria para ver qué pasos pueden darse a partir de ahora. Sin embargo, los familiares han exigido que se convoque un nuevo encuentro, esta vez con representantes de alto nivel de la conselleria. "No queremos que esto pase aquí ni en otro centro", decían algunos de los padres, refiriéndose a la intención de que Roldán no pueda volver a ejercer en ningún colegio o instituto de las islas.

Asimismo, desde el APIMA se ha pedido tranquilidad a los familiares concentrados, que han protagonizado algún momento de tensión al ponerse a hacer ruido a las puertas del colegio, hecho por el que les han llamado la atención. También han pedido colaboración y que se traslade un mensaje de calma a los menores, muchos de los cuales se informan sobre el asunto por su cuenta, algo que genera todavía más tensión y confusión entre ellos.

"No pueden tomarse medidas extraordinarias"

La APIMA del CEIP Son Pisà ha difundido un comunicado este mediodía en el que ofrecen más detalles sobre la reunión con el inspector de Educación. Según señalan en el texto, se les ha trasladado que Roldán cumple con todos los requisitos para trabajar como docente y desde la conselleria han señalado que "Inspección no puede tomar medidas extraordinarias porque no se le aplica ninguna restricción".

La asociación de familiares de alumnos ha trasladado las dudas y precoupaciones latentes en el entorno del alumnado y puesto sobre la mesa "la necesidad de apoyo psicológico para los menores y las familias". Según indican en el el comunicado, el inspector ha recogido todas las peticiones y esta misma mañana se ha vuelto a hablar con la directora general para agilizar y agendar cuanto antes la reunión que tienen solicitada.

El absentismo en el centro, explican desde la APIMA, ha sido de un 60%, un 20% más que ayer. Lo que supone que, en un centro de 500 alumnos, unos 300 no han asistido a las aulas. Hoy, añaden, no se ha avanzado en el temario, ya que estaba previsto el festival de Sant Jordi, el cual se suspendió a causa de la situación actual.

En este contexto, muchos alumnos seguirán si asistir a clase en el CEIP Son Pisà por el 'caso Roldán' mientras desde el APIMA y la conselleria de Educación buscan darle salida a una situación a día de hoy difícil de resolver a corto plazo.