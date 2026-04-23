La familia del mallorquín ingresado en Tailandia reconoce su mejoría pero denuncia falta de información: "No nos dan ningún informe"
Seba Baigorria mejora tras varios días crítico pero continúa en la UCI
La familia lamenta la "falta de información" del hospital y lo relacionan con el coste del tratamiento: "Dos o tres días más en la UCI cuestan 20.000 euros"
Seba Baigorria, el mallorquín ingresado en Tailandia tras padecer un grave cuadro respiratorio, ha mejorado en las últimas horas, aunque su estado sigue siendo grave. "Dice que se quiere ir, que quiere salir a la calle, es cómo si hubiera despertado de un sueño", relata su hermano, Diego Baigorria.
Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, puesto que el hospital da la información a "cuentagotas", cuestión que dificulta la toma de decisiones. "Pedí un informe ayer y dicen que me lo darán mañana. Lo quieren mantener en la UCI dos o tres días más", explica y lamenta que "ya no sé si lo están haciendo para sacar más dinero".
Este desconocimiento genera incertidumbre entre los familiares: "Necesitamos saber cómo puede evolucionar, incluso en el pero de los casos". Ante esta situación, Diego admite "no saber que hacer con el crowdfunding" que creó para hacer frente a los gastos médicos: "No sé si pararlo o no, porque no sabemos cómo va a acabar esto".
El paciente ha mejorado tras la retirada de tubos y aunque "sigue bastante grave", hoy "ha mejorado". Gonzalo, el hermano que acompaña a Diego en Tailandia, cuenta que su hermano ya interactúa con su entorno pero al haber estado "tantos días sedado", sigue "desorientado".
Seba continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Paliativos (UCI) porque aún padece una infección pulmonar que requiere seguimiento constante. Según explican sus familiares, el traslado de hospital, del Vachira Hospital (Phuket) al Bangkok Hospital Phuket, ha sido determinante para esta mejoría puesto que en el primer centro su estado no hacía más que empeorar: "El traslado era la única forma de mantenerlo con vida". En el segundo hospital han logrado estabilizarlo y evitar conectarlo a una máquina ECMO.
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