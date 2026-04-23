Enric Benito, médico humanista, llena la sala de Puerto Portals con su alegato que "mira a la muerte a los ojos"

La sala de conferencias de Puerto Portals se ha llenado este martes a las 18 horas para escuchar a Enric Benito en la tercera jornada de Puerto Portals Talks, un ciclo de encuentros que nació hace un año con la voluntad de abrir conversaciones profundas y que se enmarca en el 40 aniversario del enclave, ahora en una etapa de “madurez y serenidad”.

Bajo el título “Vivir sin miedo: conversaciones sobre la vida y la muerte”, el oncólogo y médico humanista ofrece una charla seguida de coloquio en la que aborda, sin rodeos, uno de los grandes tabúes sociales: la muerte. “Puede dar miedo mirarla de frente”, plantea desde el inicio, para después invitar al público a hacerlo desde una “mirada profundamente humana” que combina ciencia, experiencia clínica y dimensión espiritual.

Benito, vecino de la zona, se presentó como “un tío normal” y advirte de su tono directo: “Soy bastante provocador”. A partir de ahí, construye un discurso que transita entre la biología del miedo y la experiencia acumulada tras acompañar a más de 5.000 pacientes.

El miedo

“El miedo es una emoción básica que nos protege”, explica, ejemplificando cómo el cuerpo reacciona automáticamente ante una amenaza. Sin embargo, subraya que muchas veces ese miedo “no distingue entre el peligro real y la idea del peligro”, lo que genera bloqueos y limita la vida cotidiana. “Hay miedos que construimos con la mente y que son fruto de la ignorancia, de no saber quién somos”, insiste.

En este sentido, el médico relata su propia crisis vital a los cuarenta años, cuando pese a una carrera académica exitosa, cayó en una depresión que le llevó a replantearse su identidad. “Me di cuenta de que no era lo que creía que era. Hay que pasar de lo que uno cree que es a lo que es, de la mente al corazón”, sintetiza. Ese proceso marcó un giro en su trayectoria profesional: “Comprendí que no había venido solo a poner quimioterapia, sino a ayudar a morir a la gente”.

El eje central de la charla fue el miedo a la muerte. “Se le pierde miedo mirándola a los ojos”, defiende, comparándolo con el aprendizaje de enfrentarse a un toro. Desde su experiencia en cuidados paliativos, campo en el que se formó en Barcelona y al que ha dedicado buena parte de su carrera, señala que “morir no es un desastre, es un traspaso”.

Entre las principales lecciones extraídas de miles de pacientes, destaca que “morir es normal y es seguro”, diferenciando entre el dolor físico, que puede tratarse, y el sufrimiento añadido por la resistencia a aceptar lo inevitable. “Si no puedes cambiar algo, luchar contra ello solo añade sufrimiento”, matiza.

También reivindica la autenticidad del final de la vida: “No hay más verdad que en los paliativos. No te puedes ir con asuntos pendientes”. En este sentido, defiende que acompañar a una persona en ese proceso “tiene premio”, aunque no sea fácil: “Si tu interés es mayor que tu miedo, encuentras la paz”.

Turno de preguntas

Además de la conferencia, el médico también dedica parte de su tiempo a responder preguntas de los asitentes, entre las cuestiones destacan la agonía, el duelo o la eutanasia.

Asimismo, critica la falta de reconocimiento de los cuidados paliativos en el sistema sanitario. “Somos unos ignorantes en esto”, lamenta y advirte de que el debate sobre la eutanasia “es una respuesta simplificada a un problema complejo”. Además, subraya que "exigir cuidados paliativos", significa reclamar el "derecho de morir bien", cuestión que debería garantizarse sin importar el "código postal".

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Benito también apela a las familias a facilitar el proceso de despedida: “Trabajar el duelo es dejar ir”. Y lanza una reflexión final que marca el tono de la jornada: "Cuando os morís, el universo se queda callado.Y pregunta: '¿Has sido feliz?'. Esto es el infierno, descubrir que no has sido feliz".