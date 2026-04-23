Directivos de Baleares subrayan la importancia del liderazgo y la planificación en las empresas familiares

La longevidad de las empresas familiares no depende “solo del apellido, sino de las reglas, liderazgo y visión para sobrevivir”. Esa ha sido una de las ideas centrales de Esther Vidal, la Directora Comercial del Grupo Audiovidal, en la mesa redonda, llamada ‘Supervivencia de empresas familiares longevas’, que se ha celebrado este miércoles en Palma durante la Jornada de la Cátedra Banca March de Empresa Familiar.

Durante el debate, Vidal ha puesto el foco en la diferenciación de roles dentro y fuera de la empresa. “Cuando estamos en la empresa, tenemos una manera de relacionarnos, pero fuera de ella, es distinta porque somos familia”, ha explicado, subrayando que incluso en dinámicas familiares, la jerarquía profesional debe prevalecer.

Vidal también ha compartido una experiencia durante la pandemia que refleja el espíritu de resiliencia familiar. Según afirma, “mi padre nos dijo que hemos pasado guerras y crisis, una pandemia no nos puede tumbar, por lo que nos dimos cuenta que la responsabilidad de una empresa familiar es gestionar y proteger nuestro legado”. Para ella, la clave está en establecer normas claras, puesto que “cada empresa tiene que hacer sus deberes y tener órganos de gobierno”. Vidal ha concluido su intervención, asegurando que “si la empresa falla, la familia también puede verse afectada”.

Por su parte, Guillem Cabot, Director General de Cabot Hotels, ha insistido en la importancia de planificar el relevo generacional con tiempo. “La sucesión no puede ser de un día para otro”, ha afirmado. Además, ha defendido la necesidad de consenso dentro de la familia, puesto que “debe haber una visión clara de futuro y evitar conflictos que pongan en peligro la empresa”.

Finalmente, Luciano Terrasa, Director Territorial de Grandes Empresas Baleares de Banca March, ha aportado la perspectiva de una entidad con ADN familiar y ha resaltado el valor de los procesos progresivos. “Hemos tenido una transición entre padre e hijo acompañada durante años, hasta que se produjo el relevo definitivo”, ha señalado el director.

Una jornada para analizar la situación de la empresa familiar

El encuentro, organizado por la Cátedra Banca March de Empresa Familiar de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha arrancado con la intervención de representantes institucionales y empresariales como Alfredo Martín, Director de la Cátedra Banca March de Empresa Familiar de la UIB; Inés Rotger, Presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF); José Luis Acea, Consejero Delegado de Banca March; y Jaume Carot, Rector de la UIB.

Durante la jornada, también se han expuesto datos relevantes sobre el peso de la empresa familiar en Baleares, que es responsable del 87% del empleo. Además, se ha reconocido el talento de estudiantes de la asignatura de Empresa Familiar del grado en Administración de Empresas de la UIB, premiados por sus proyectos vinculados a retos reales de empresas familiares. El acto ha concluido con un cóctel entre los empresarios, académicos y alumnos que han acudido al evento.