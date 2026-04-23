Codony defiende el "criterio profesional" de IB3 en la regularización entre protestas por usar el término "ilegal"

El director general de IB3, Josep Codony, ha defendido que la cadena "cumple con su función pública" al haber informado con "criterios profesionales" en su cobertura sobre la regularización de migrantes, en medio de protestas por haber empleado la palabra "ilegal" para referirse a los solicitantes.

Así lo ha asegurado el responsable de la IB3, durante su comparecencia en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión Pública de Baleares, celebrada este jueves en el Parlament y que se ha tenido que detener durante unos segundos por las quejas los diputados de la oposición.

Para Codony, el ente ha ofrecido una información "rigurosa" y "equilibrada" del proceso, con una "cobertura exhaustiva" al entrevistar a las personas interesadas, las entidades que les han informado sobre la documentación que debían reunir o instituciones implicadas como la Delegación del Gobierno en Baleares.

En ese sentido, ha señalado que IB3 da cobertura a "todas las noticias" y los "problemas reales" de Baleares, por lo que ha ironizado con que se le recrimine que la cadena no informe de "colas en la autopista" pero no pueda dar noticias sobre las colas en las oficinas municipales, con motivo de la regularización.

En un momento dado de su discurso ha pronunciado la palabra "ilegal" para referirse a los migrantes, lo que ha provocado los reproches de la oposición. La sesión se ha detenido unos momentos para que el presidente de la comisión llamara al orden y al retomarla ha matizado su discurso con los términos "persona ilegal o irregular".

Seguidamente, ha mantenido que en IB3 "no se usa el lenguaje como ataque, ni descalificación", sino con criterios "informativos", por lo que ha justificado que a Vox no se le denomine como "ultraderecha" o que se informe sobre el origen de las personas implicadas en la sección de sucesos.

Esta intervención ha venido precedida por una pregunta formulada por el diputado del PSIB Omar Lamín, quien le ha cuestionado por si consideraba que IB3 estaría cumpliendo con esta labor de función pública.

El parlamentario le ha afeado que en la cobertura se hable sobre estas colas o una supuesta "saturación", mientras que, a su juicio, "no se pone el foco en la responsabilidad de la gestión del PP".

Así, ha remarcado que este "no es un procedimiento administrativo más", sino un proceso que busca la "convivencia" y el "reconocimiento de derechos sociales" de las personas que ya viven en Baleares en situación irregular.

Por este motivo, ha apuntado que IB3 tiene la responsabilidad de ser una herramienta de información "veraz" y "accesible". Sin embargo, ha considerado que "no responde a una perspectiva de neutralidad" al dedicarse a "amplificar el relato del Govern" con los "marcos de la ultraderecha".

Lamín ha señalado que la radiotelevisión se ha convertido en una "correa de transmisión" del Consolat de Mar --sede de la Presidencia del Govern-- y no informa de la "falta de recursos y personal" por la "inacción política" de las instituciones gobernadas por el PP.

Habrá Consejo de Informativos, si lo decide el Parlament

Otro de los temas que se ha tratado en la comisión es la creación de un Consejo de Informativos de la cadena, que ha reivindicado la diputada de Més per Menorca Joana Gomila al considerar que es una "buena herramienta de apoyo" a los profesionales de la casa.

De este modo, la parlamentaria ha pedido un apoyo expreso de Codony a la propuesta de los partidos de la oposición para crear este órgano, al alegar que podría aportar "mejoras en la gestión y planificación" para lograr un servicio público "veraz" y "plural".

El director de IB3 ha recalcado que su puesta en marcha "no depende de la dirección, sino del Parlament", por lo que se pone a disposición de la cámara para lo que determine. Sobre si este organismo ayudaría a tener una radiotelevisión "más plural, imparcial e independiente", ha sostenido que IB3 ya lo es y se ha mostrado "extrañado" con que se plantee su creación después de 21 años de historia.

La pluralidad y la línea editorial han sido temas que también han tratado los diputados del PSIB Ares Fernández y Manuela Cañadas de Vox. El primero ha planteado sus dudas al "equilibrio" y la "pluralidad" de IB3, porque, a su juicio, "no se habla" de la saturación turística, el colapso viario o la especulación de los fondos buitre pero sí de okupación y de que la inmigración es una "fuente de caos".

Además, ha argumentado que IB3 ha emitido información "falsa" y "sesgada" al hablar del 'caso Koldo', al relacionar a la expresidenta del Govern Francina Armengol con el empresario Víctor de Aldama o presentar a abogados que forman parte del proceso judicial como "expertos independientes".

Codony le ha contestado que la parrilla de IB3 "no vive de espaldas a la realidad" y atiende a la "realidad ciudadana" y está pendiente de "las cuestiones que le preocupan a los ciudadanos de las islas", al tratar de informar con "rigor, pluralidad y proximidad".

Asimismo, ha desmentido a Fernández al decir que los problemas planteados, sí están en los informativos y en los programas de debate y análisis. También ha asegurado que el diputado "no ve el informativo" de IB3 porque el martes abrieron con saturación turística y ha defendido la entrevista al abogado al decir que "quién mejor puede opinar que quien lleva el caso ante los juzgados".

Por su parte, Cañadas ha pedido explicaciones por los criterios con los que se incluyen o no declaraciones y si hay instrucciones para no entrevistar a los cargos institucionales de Vox.

En ese caso, ha puesto el ejemplo del Gran Premi Nacional de Trot 2026, al que asistió el vicepresidente del Consell de Mallorca y conseller insular de Deportes, Pedro Bestard, pero en la información apareció un representante de la Federación Balear de Trot.

Codony ha negado que hubiera una "intencionalidad" y que se quiera "ocultar" a los cargos de Vox y ha sugerido que, en este caso, se habrá debido a la "falta de tiempo" para desarrollar la pieza informativa.

Polémica por la retirada del 'Jo en sé + que tu'

Otro de los asuntos por los que se ha interrogado a Codony ha sido por la eliminación del programa 'Jo en sé + que tu', decisión sobre la que la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha pedido conocer las razones.

Así, ha destacado que su media de audiencia supera la de IB3, con "arraigo" entre la sociedad balear, el más visto en la audiencia juvenil y con 'feedback' en redes sociales.

Codony ha replicado que la medida se debe al "desgaste propio" del formato, ya que "lleva mucho tiempo en parrilla". Además, ha defendido que quiere trabajar con productoras baleares y no con una productora de fuera del archipiélago, como es Mediapro, a la que destina un millón de euros cada año.

Al mismo tiempo, ha acusado a los ecosoberanistas de estar detrás de una recogida de firmas por la permanencia del programa y de tener un "interés político" en su continuidad. Aún así, ha explicado que el personal que trabaja en el programa se recolocará en otro programa y hablará con el presentador, David Ordinas, para poner en marcha otro formato de igual o mejor calidad, por el mismo coste.

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Por último, el diputado del PP Sebastià Mesquida ha resaltado la subida de audiencias de los informativos IB3 y le ha preguntado acerca de su valoración. Codony ha apuntado que en la televisión se busca llegar a un 6% de cuota de audiencia --algún día se ha logrado un 5,9%-- y en IB3 Ràdio tiene una audiencia media de 35.000 oyentes diarios, la tercera mejor marca histórica y 16.000 oyentes más que en el mismo periodo de 2025.