El CESAG crea el primer Instituto de Salud y Deporte de las islas

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, ha creado el primer Instituto de Salud y Deporte (ISYDE) de Balears, una iniciativa que combina docencia universitaria, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad en los ámbitos de salud, actividad física y deporte. El director del ISYDE, doctor Gabriel Delgado; el subdirector, doctor Fulgencio Soto, y el investigador doctor Salvador Boned, presentaron ayer el centro en el campus de La Vileta.

El instituto cuenta con laboratorio de análisis fisiológico y biomecánico, gimnasio y pabellón deportivo. Está dirigido a deportistas amateurs y de alto rendimiento, clubes, federaciones, centros deportivos, empresas e instituciones, así como a toda persona que quiera mejorar su condición física o estado de salud.

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El director general de Universidades, Sebastià Massanet, que asistió a la inauguración, declaró: «Desde la conselleria d’Educació i Universitats damos la bienvenida a este tipo de iniciativas que fomentan la investigación en el ámbito universitario, porque con ella se puede hacer una mejor docencia superior y puede haber una transferencia a la sociedad». También asistieron, entre otros, el conseller de Hacienda del Consell de Mallorca, Rafel Bosch; el director territorial Quirón Salud, Víctor Ribot; y la directora del CESAG, María Elena Valiente.