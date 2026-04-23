Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Topar AlquileresDetenido Profesor TocamientosCondenado AutoclickVideo Balconing
instagramlinkedin

Universidad

El CESAG crea el primer Instituto de Salud y Deporte de las islas

El director de Universidades del Govern balear ha celebrado «este tipo de iniciativas que fomentan la investigación»

El CESAG celebra el décimo aniversario del primer grado en CAFYD.

El CESAG celebra el décimo aniversario del primer grado en CAFYD. / CESAG

Redacción Mallorca

Palma

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, ha creado el primer Instituto de Salud y Deporte (ISYDE) de Balears, una iniciativa que combina docencia universitaria, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad en los ámbitos de salud, actividad física y deporte. El director del ISYDE, doctor Gabriel Delgado; el subdirector, doctor Fulgencio Soto, y el investigador doctor Salvador Boned, presentaron ayer el centro en el campus de La Vileta.

El instituto cuenta con laboratorio de análisis fisiológico y biomecánico, gimnasio y pabellón deportivo. Está dirigido a deportistas amateurs y de alto rendimiento, clubes, federaciones, centros deportivos, empresas e instituciones, así como a toda persona que quiera mejorar su condición física o estado de salud.

Noticias relacionadas

El director general de Universidades, Sebastià Massanet, que asistió a la inauguración, declaró: «Desde la conselleria d’Educació i Universitats damos la bienvenida a este tipo de iniciativas que fomentan la investigación en el ámbito universitario, porque con ella se puede hacer una mejor docencia superior y puede haber una transferencia a la sociedad». También asistieron, entre otros, el conseller de Hacienda del Consell de Mallorca, Rafel Bosch; el director territorial Quirón Salud, Víctor Ribot; y la directora del CESAG, María Elena Valiente.

TEMAS

  • Salud
  • CESAG
  • Mallorca
  • las Islas
  • Física
  • investigación
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
  2. Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
  3. El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
  4. El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
  5. Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
  6. Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
  7. Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
  8. La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312

El CESAG crea el primer Instituto de Salud y Deporte de las islas

El Govern distendido de Prohens

El Govern distendido de Prohens

Directivos de Baleares subrayan la importancia del liderazgo y la planificación en las empresas familiares

Directivos de Baleares subrayan la importancia del liderazgo y la planificación en las empresas familiares

Enric Benito, médico humanista, llena la sala de Puerto Portals con su alegato que "mira a la muerte a los ojos"

Enric Benito, médico humanista, llena la sala de Puerto Portals con su alegato que "mira a la muerte a los ojos"

La inspección del Consejo General del Poder Judicial en la Audiencia de Palma detecta “una situación difícil”

La inspección del Consejo General del Poder Judicial en la Audiencia de Palma detecta “una situación difícil”

El negocio ilegal de la venta de citas prolifera en Mallorca en pleno proceso de regularización: "La consigo y te aviso, son 50 euros"

Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: "Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil"

Menos alumnos por aula: el plan del Gobierno frente al escepticismo de los sindicatos docentes de Baleares

Menos alumnos por aula: el plan del Gobierno frente al escepticismo de los sindicatos docentes de Baleares
Tracking Pixel Contents