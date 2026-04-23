Banca March logra crecer en todas sus áreas de negocio y consigue un beneficio de 242 millones en 2025

Los gestores de Banca March, la única financiera de propiedad familiar que actúa en España, tienen muy claro que su política en el negocio de la banca se basará en los principios de prudencia, alta solvencia y visión a largo plazo. Y de momento los resultados que está obteniendo son muy positivos, tanto en beneficio, como en un porcentaje mínimo de morosos y en un aumento importante de clientes durante el ejercicio del pasado año.

El consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha detallado esta mañana en Palma los resultados del último año. La entidad, que se creó en Mallorca hace ahora cien años, obtuvo en 2025 un beneficio de 242 millones de euros, que comparado con el añp anterior supone un aumento del 1,3%. En esta cifra solo se incluye la aportación del 51% de la sociead Inversis, que el año pasado fue vendidaa a otra entidad.

Acea ha detallado que la fortaleza que logró el banco el año pasado se centró en un aumento de los ingresos por servicios en un 13%. Ello ha compensado la pérdida de ingresos por el descenso de los tipos de interés, sobre todo del euríbor.

Banca March está especializada en la banca de empresa y en la banca privada, aportando asesoramiento a los clientes, y los datos reflejan el buen momento que está atravesando este sector, con altos niveles de crecimiento. Así, por ejemplo, el número de clientes que disponen de patrimonios superiores al medio millón de euros, que se integran en los departamentos de banca privada y patrimonial, aumentó un 14% en el único ejercicio. El volumen de negocio que mueven estos clientes específicos supera los 35 mil millones de euros.

La entidad mallorquina, al igual que otros bancos, se ha visto obligada a cambiar su forma de trabajar, dando un servicio moderno a sus clientes. Y para ello ha sido necesario realizar una fuerte inversión en tecnología. Del periodo de 2025 a 2025 la inversión en tecnología fue de 259 millones de euros. Y de esta cifra tan elevada, alrededor del 40% se dedica a luchar contra la ciberseguridad, para proteger a sus clientes frente a los ataques informáticos que son cada vez más frecuentes. Acea ha confirmado que se seguirá invirtiendo en tecnología y ha destacado los buenos resultados que se han obtenido a través de la denominada plataforma digital Avantio. Se trata de una herramienta para los clientes que, en lugar de un trato directo con un empleado del banco, prefieren un modelo a distancia. De hecho, el cien por cien de los clientes reciben asesoramiento de los expertos que trabajan en el centro remoto de Palma.

Dentro de la cifra de beneficios el consejero delegado de Banca March ha destacado el volumen de negocio de la banca de empresas, que el año pasado creció un 14%. A juicio de Acea, el resultado es el reflejo de que Banca March apuesta por consolidarse como especialista en asesoramiento de empresas, centrándose sobre todo en las empresas familiares. Esta especialidad de gestión tiene un fuerte arraigo entre los clientes mallorquines.

Los tres sectores principales de la estrategia que marca la entidad, como son la banca personal, la banca privada y la banca de empresas, tuvieron en común el año pasado el crecimiento que se consiguió, que en algún caso fue algo más del 15%.

Los directivos de esta entidad se muestran especialmente orgullos de la solidez que está mostrando Banca March ante otras competidoras. Así, el porcentaje de solidez es de 26,3%, mientras que la media nacional es de solo la mitad.

Esta superación de la media nacional también se ha logrado en el porcentaje de mora, es decir, los clientes que no cumplen con sus compromisos de pago. El porcentaje de morosos es mínimo, solo alcanza el 1,18%, mientras que la media nacional es de un 2,71%. El consejero delegado atribuye este buen resultado, a la política de prudencia que se está siguiendo en los últimos años, aclarando que Banca March no se sumará nunca a las operaciones de moda que se puedan ofrecer en el mercado bancario. “El riesgo debe ser solvente y rentable”, aseguró José Luis Acea, que dejó claro que Banca March no corre el peligro de ser absorbida por otros bancos más poderosos, entre otras cosas porque las acciones siguen estando en manos de una familia.

Además de la necesidad que ha tenido el banco en sumarse a la transformación digital para seguir siendo competitivo en este negocio financiero, el consejero delegado también ha destacado la inversión que se ha realizado en la formación y captación de nuevos empleados. La plantilla en estos momentos es casi idéntica en cuanto a número de hombres y de mujeres.

Que la banca digital es ya una realidad, superando a la banca tradicional, lo demuestra el dato de que ocho de cada diez clientes de las áreas especializadas utilizan los canales remotos para realizar la mayor parte de sus operaciones. Además, la media de clientes que operan a través del ordenador se sitúa en los 55 años de edad, desmontando el mito de que solo los jóvenes utilizan la tecnología para gestionar su dinero.

Con respecto a los momentos complicados que atraviesa en estos momentos la economía, como consecuencia del conflicto de Irán, el consejero delegado de Banca March aconseja, al menos de momento, mantenerse en las mismas posiciones. Acea tiene muy claro que las consecuencias negativas en la economía que ya se están detectando, en ningún caso nos llevarán a una crisis como la que se sufrió en el año 2008. El experto economista señaló que el origen de estas complicaciones es muy diferente, entre otras cosas porque la inestabilidad que se está detectando en estos momentos está relacionada con un conflicto militar. Los expertos bancarios, en cualquier caso, no descartan que si está guerra se prolonga en el tiempo puede suponer un aumento de la inflación y, por tanto, también una subida de los intereses de los préstamos.

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El consejero delegado de Banca March ha confirmado que ya se están detectando algunas señales de la crisis derivada del conflicto de Medio Oriente, sobre todo en el sector turístico. En cualquier caso, salvo que el conflicto se alargue mucho tiempo, Acea se mostró esperanzado en que el periodo de recuperación una vez superada esta crisis será relativamente corto.