Baleares sigue sin ofrecer lengua de signos en las aulas pese a tener respaldo legal desde hace casi dos décadas

Aprender lengua de signos en los colegios o institutos de Baleares sigue siendo una tarea complicada, a pesar de que en España existe desde hace casi dos décadas una ley que reconoce este derecho. Es por eso que el movimiento ciudadano ‘Signos que cambian el mundo’, impulsado por el activista sordo Marcos Lechet, exige que esta lengua sea una asignatura optativa en todos los colegios del archipiélago balear.

“La cuestión no es crear nuevas leyes, sino cumplir las que ya existen”, resume Lechet. El movimiento pone el foco en una desigualdad territorial que afecta directamente a las personas con discapacidad auditiva. En España, más de 1,2 millones de personas son sordas o tienen problemas de audición, lo que supone más del 2% de la población. Sin embargo, sigue siendo una barrera en ámbitos, como la educación, la sanidad o la vida cotidiana.

Desde la campaña, alojada en la plataforma europea MOVEMENTS, insisten en que el acceso a la lengua de signos no puede depender del lugar de residencia. “No puede ser que el código postal determine si un estudiante puede o no aprender lengua de signos”, señala Lechet.

Un movimiento para llevar la lengua de signos a los colegios

El movimiento ha reunido a centenares de personas de la comunidad sorda para reclamar la implantación real de la lengua de signos en el sistema educativo. La campaña pone el foco en la falta de aplicación de una normativa ya existente y en la necesidad de garantizar este derecho en todas las comunidades autónomas.

Entre los apoyos más visibles, se encuentra Nora, una niña de 10 años que se hizo viral tras su participación en el programa Got Talent, donde cantó en lengua de signos para su abuela. La joven, que aprendió lengua de signos para comunicarse con sus abuelos sordos, ha conseguido acercar esta realidad a miles de personas a través de las redes sociales. Asimismo, la menor ha transmitido un mensaje a la ciudadanía: “aprender lengua de signos no debe ser una excepción, sino una opción accesible para todos los estudiantes”.

Referentes internacionales

A nivel internacional, la enseñanza de la lengua de signos está más consolidada. En Nueva Zelanda, forma parte del sistema educativo y es lengua oficial desde 2006, al mismo nivel que el inglés y el maorí. Asimismo, Suecia, pionera desde 1981, reconoce este idioma y garantiza educación bilingüe para el alumnado sordo, además de fomentar su aprendizaje entre todos los estudiantes.

Por su parte, en Finlandia, la lengua de signos está protegida por la Constitución y también plenamente integrada en el sistema educativo. Estos ejemplos contrastan con la situación en España, donde sigue sin haber la misma aplicación de la lengua en todo el territorio.