La eliminación de miles de pisos turísticos no alivia a Baleares: la oferta de alquiler permanente cae en 2025
Un estudio sitúa a las islas entre las comunidades donde cayó la oferta de alquiler permanente, mientras el de temporada aumentó en 2.117 viviendas
La oferta de alquiler estable o permanente en Baleares se redujo en 1.742 viviendas durante 2025, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. En ese mismo periodo, en el archipiélago se revocaron 3.006 registros vinculados a arrendamientos de corta duración.
Los datos indican que la reducción de registros no se tradujo en un aumento de la oferta de vivienda en alquiler permanente en las islas. A escala nacional, más de 84.000 viviendas no obtuvieron el Registro Único en 2025, obligatorio para los arrendamientos de corta duración, mientras que la oferta de alquiler permanente se redujo en 25.836 inmuebles.
Baleares, entre las comunidades con descenso del alquiler permanente
Según Idealista, solo cuatro territorios registraron aumentos en la oferta de alquiler permanente en 2025: Comunidad Valenciana (+1.131), Extremadura (+721), La Rioja (+77) y Ceuta (+58).
En el lado contrario, Cataluña perdió 15.065 viviendas en alquiler permanente, Andalucía perdió 2.678, Castilla y León 1.915, Baleares 1.742 y Madrid 1.651.
En el caso de las islas, esa caída se produjo en un contexto en el que se revocaron 3.006 registros de arrendamientos de corta duración.
Aumento del alquiler de temporada en Baleares
El informe también recoge un incremento de la oferta de alquiler de temporada. En Baleares, este mercado sumó 2.117 viviendas durante 2025.
En el conjunto de España, la oferta de alquiler temporal disponible en idealista creció en 58.184 unidades. Los mayores incrementos se registraron en Andalucía (+13.832), Madrid (+10.766), Cataluña (+10.531), Comunidad Valenciana (+8.709), Canarias (+2.334) y Baleares (+2.117).
Registro obligatorio desde julio
Eel Registro Único de alquileres de corta duración es obligatorio desde el pasado 1 de julio para comercializar viviendas de alquiler turístico, temporal o por habitaciones en plataformas digitales.
Durante los primeros seis meses de aplicación, el Colegio de Registradores recibió más de 400.000 solicitudes, de las que cerca de 290.000 correspondieron a viviendas turísticas. De ese total, 84.000 fueron rechazadas.
Motivos de las revocaciones
Entre los principales motivos de revocación o rechazo figuran que la vivienda no cuente con la licencia correspondiente, que no tenga la aprobación de la comunidad de propietarios con la mayoría de 3/5 exigida o que se trate de una vivienda de protección, que no puede destinarse a un uso distinto al de residencia habitual.
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