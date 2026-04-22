Vox lleva la "prioridad nacional" al Parlament y pone a prueba al PP de Prohens tras el acuerdo en Extremadura

Vox ha registrado este miércoles en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para implantar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales, vivienda, sanidad y pensiones no contributivas, una iniciativa que reabre el debate sobre la inmigración en Baleares y que sitúa al PP de Marga Prohens ante una disyuntiva política tras el reciente acuerdo alcanzado con la formación de Santiago Abascal en Extremadura.

La propuesta insta al Gobierno central a modificar el marco normativo para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a los recursos públicos, al tiempo que reclama la repatriación de inmigrantes en situación irregular. Vox enmarca esta ofensiva en respuesta a los últimos decretos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellos el que amplía la cobertura sanitaria a extranjeros sin residencia legal y el que articula un proceso de regularización que podría afectar a miles de personas en Baleares.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, explicita el alcance político de la iniciativa al vincularla con Extremadura: "El PP ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí, se puede hacer en Baleares". Aunque la PNL no tiene carácter vinculante, su presentación introduce un elemento de presión relevante sobre el Ejecutivo autonómico, obligado a gestionar un equilibrio cada vez más delicado entre su agenda propia y las exigencias de su socio parlamentario. La votación servirá como termómetro para medir hasta qué punto el PP está dispuesto a asumir en Baleares planteamientos que ya ha incorporado en otros territorios.

Un paquete amplio de medidas

El texto registrado por Vox no se limita al acceso a prestaciones. También plantea priorizar a los españoles en el acceso a vivienda protegida y bonificaciones fiscales vinculadas a la vivienda, limitar la asistencia jurídica gratuita a extranjeros en situación regular y excluirla en procedimientos de expulsión, así como reforzar las políticas de retorno de inmigrantes en situación irregular. La iniciativa incorpora además un argumentario que vincula la evolución de determinados indicadores delictivos con la inmigración y denuncia un supuesto desplazamiento de los nacionales en el acceso al Estado del bienestar, en línea con el endurecimiento del discurso que Vox ha intensificado en los últimos meses.

La ofensiva parlamentaria llega en un momento de creciente tensión política en torno a la inmigración y sus efectos sobre el mercado laboral, la vivienda y los servicios públicos en Baleares. Mientras sectores empresariales han defendido los procesos de regularización como una herramienta para hacer frente a la escasez de mano de obra, el PP ha endurecido su discurso en las últimas semanas, en paralelo a Vox. Ahora la PNL de Vox introduce un elemento adicional de presión: obliga al PP de Prohens a fijar posición de forma explícita sobre la "prioridad nacional" en el Parlament, en un contexto marcado por el precedente de Extremadura y por un debate cada vez más polarizado sobre el modelo social y económico de las islas.