Las urgencias de Son Espases siguen al límite del colapso

Las urgencias del hospital de Son Espases vuelven a estar al límite apenas unos días después del último episodio de colapso. El sindicato de técnicos sanitarios USAE denunció ayer que el servicio acumula 128 pacientes, de los cuales 68 están pendientes de ingreso en planta, una cifra que vuelve a dispararse después de un fin de semana en el que la presión se había contenido ligeramente. Según el comunicado remitido a los medios, algunos pacientes llevan esperando hasta 118 horas para poder subir a una habitación, es decir, cerca de cinco días durmiendo en Urgencias. Además, el sindicato advirtió de que incluso las zonas habilitadas de forma excepcional, como espacios adaptados con camillas, están ya completamente ocupadas. El IB-Salut, por su parte, negó que haya pacientes esperando más de tres días.

El nuevo aviso llega menos de una semana después de que USAE alertara de un primer colapso que se produjo el jueves por la noche y que derivó en una jornada crítica el viernes, con decenas de pacientes pendientes de cama y esperas muy prolongadas. Aunque el fin de semana la situación amagaba con estabilizarse, el lunes ya volvía a haber mucha presión, con más de medio centenar de pacientes esperando ingreso, y ayer se volvió a disparar. Al cierre de esta edición, sobre las 21.00 horas, en cifras del IB-Salut, el número de pacientes pendientes de ingreso había descendido hasta los 45, si bien todavía había pacientes que llevaban más de tres días esperando, aunque aseguraron que por la noche subirían a la planta de hospitalización.

Desde USAE aseguraron que este nuevo episodio «evidencia la insostenible situación» que se vive en urgencias y denuncian que los colapsos se están repitiendo con más frecuencia que el año pasado. De hecho, recuerdan que, en lo que va de 2026, el servicio ya se ha saturado más veces que durante todo 2025, e incluso tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de marzo. Por este motivo, el sindicato volvió a cargar contra la gestión del hospital y reprochó a la Gerencia que no haya adoptado un protocolo de actuación para hacer frente a estos picos de demanda. En este sentido, reclamó la apertura de nuevos espacios para aumentar la capacidad del servicio, así como un refuerzo de las plantillas. «Tener a los pacientes en estas condiciones no es sinónimo de calidad asistencial ni de humanización de los cuidados», señaló el delegado de USAE en Son Espases, Alejandro Juan Alonso, que advirtió también del impacto sobre los profesionales, sometidos a «niveles de estrés extremos».

Noticias relacionadas

Además, el sindicato puso en duda la viabilidad del plan de verano si no se revierte la situación actual: «No se pueden cerrar camas en estas circunstancias», subrayó, al tiempo que insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales y organizativas que permitan reducir la presión asistencial. n