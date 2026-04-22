Summer School 2026 en Mallorca: aprender inglés y disfrutar del verano en The Academy International School
Conoce la propuesta de The Academy y prepárate para vivir unas vacaciones inolvidables
Deporte, creatividad, nuevos amigos y mucha diversión en un entorno único rodeado de naturaleza
Encontrar un summer school en Mallorca que combine aprendizaje, diversión y un entorno seguro es una de las principales prioridades para muchas familias. En este contexto, The Academy International School presenta su Summer School 2026 en Marratxí, una propuesta educativa pensada para que los niños vivan un verano activo, aprendan inglés y desarrollen nuevas habilidades.
El programa tiene lugar del 29 de junio al 31 de julio de 2026 en el centro de Primaria, situado en Camí de Son Ametler, 250 (Marratxí), en unas instalaciones de más de 15.000 m² que incluyen piscinas, campos de fútbol y espacios al aire libre diseñados para el aprendizaje activo.
Un campus de verano en inglés con esencia familiar
Fundado en 1985, The Academy International School es un colegio internacional en Mallorca con una larga trayectoria educativa. A lo largo de los años, ha mantenido una identidad basada en la cercanía, la atención personalizada y un entorno familiar.
Esta esencia también se refleja en su campus de verano en inglés, donde los niños no solo participan en actividades, sino que se sienten acompañados y parte de una comunidad. El objetivo es que vivan una experiencia completa en la que puedan aprender inglés de forma natural, ganar confianza y disfrutar del verano.
Summer School en Mallorca con semanas temáticas
El programa está estructurado en cinco semanas temáticas, lo que permite una inscripción flexible por semanas:
- Semana 1 (29 junio–3 julio): Our Natural World
- Semana 2 (6–10 julio): Imagination Engineered
- Semana 3 (13–17 julio): Roar into the Past
- Semana 4 (20–24 julio): Amazing Asia
- Semana 5 (27–31 julio): Lights, Camera, Action
Cada semana se centra en un tema específico que inspira actividades educativas, creativas y lúdicas, fomentando la curiosidad y el aprendizaje a través de la experiencia.
Aprender inglés en verano de forma natural
Uno de los principales valores de este summer camp en inglés en Mallorca es que el idioma se integra de forma natural en todas las actividades. No se trata de clases tradicionales, sino de un enfoque práctico donde los niños utilizan el inglés en situaciones reales.
El programa incluye actividades como:
- Natación y deportes
- Teatro y expresión artística
- Cocina y manualidades
- Juegos acuáticos
- Aprendizaje al aire libre
- Modelado 3D y trabajo en equipo
Además, se ofrece equitación como actividad opcional, ampliando la experiencia del campus.
Horarios, precios y servicios del campus de verano
El Summer School está dirigido a niños de 3 a 14 años, con un horario amplio de 8:00 a 17:00 (clases de 9:00 a 16:00), facilitando la conciliación familiar.
El precio es de 290 € por semana con comedor incluido, y el programa ofrece diferentes opciones de flexibilidad:
- Inscripción por semanas
- Descuento del 10% a partir de 4 semanas
- Descuentos para alumnos, hermanos o antiguos participantes
- Servicios adicionales como guardería de mañana y tarde
Un summer school en Mallorca que marca la diferencia
Más allá de un campus de verano tradicional, el Summer School 2026 de The Academy International School está diseñado para que los niños vivan un verano activo, educativo y lleno de experiencias significativas.
El equilibrio entre aprendizaje, diversión y entorno familiar permite que los alumnos desarrollen habilidades sociales, creatividad y autonomía mientras disfrutan del verano.
En definitiva, una propuesta que combina todo lo que las familias buscan: aprender inglés en Mallorca, socializar y vivir un auténtico summer to remember.
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